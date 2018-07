Mitsubishi L200 “Yılın Pick-Up” ödülünü üst üste kazanarak rekor kırdı!

Anasayfa » Otomobil

10 Temmuz 2018, 15:18

İngiltere'nin önde gelen haftalık otomobil dergisi tarafından verilen ödüle dört kez üst üste sahip olan tek pick-up L200!









Mitsubishi Motors’un güçlü 4x4 performansı, üstün manevra kabiliyeti ve sağlam yapısıyla öne çıkan pick-up modeli L200, her yıl olduğu gibi bu yıl da Auto Express Dergisi ödülünü kazanarak “yılın pick up”ı olduğunu bir kez daha akıllara kazıdı. Üst üste dördüncü kez kazanılan prestijli bu ödül, rekabet karşısında Mitsubishi L200’ün ne denli yetenekli ve kaliteli bir araç olduğunu gösterdi.25 kategoride verilen Auto Express Ödülleri, her yıl o yılın en iyi araçlarını ve otomotiv sektöründeki başarılarını belirlemektedir. Auto Express, hem çevrimiçi hem de yazılı olarak otomobil haberleri ve incelemeleri yapan, İngiltere'nin önde gelen yayınlarından biridir.Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan L200, ekonomik yakıt tüketimi, kolay manevra kabiliyeti ve yüksek donanım seviyesiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi L200’lerin 8 farklı donanım versiyonu bulunuyor.