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Otokoç Otomotiv Yunanistan'da
10 Temmuz 2018, 14:59
Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve lider araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv, dünyada değişen dinamikler doğrultusunda güncellediği büyüme stratejisine uygun olarak yeni bir organizasyon yapısı oluşturdu.
Küresel şirket olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini farklı ülkelere taşıyan ve en son Mart ayında Avis Budget Group ortaklığıyla Yunanistan’da Olympic şirketini satın alan Otokoç Otomotiv, yeni yatırımıyla birlikte büyüyen organizasyonunu daha etkin yönetebilmek amacıyla Otomotiv Perakendeciliği ve Araç Kiralama yapılanmasında değişime gitti. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, gerçekleştirilen atamalarla ilgili olarak “Türkiye’nin en köklü otomotiv şirketi olarak mobiliteyi temsil eden vizyonumuzla gelecek nesillere hizmet sunmaya hazırlanıyoruz. 90. yılımızda gerçekleştirdiğimiz yeni yurt dışı yatırımımızla birlikte hayata geçirdiğimiz organizasyonel yapı değişikliğinin ve yapılan yönetici atamalarının şirketimiz için hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
Yeni organizasyonel yapıya göre; araç kiralama iş biriminde Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’nin yönetimi altında oluşturulan Araç Kiralama Direktörlüğü’ne Sabri Çimen getirildi. Sabri Çimen yurt içi araç kiralama ve araç paylaşım markaları Avis, Budget, Zipcar ve bunlara bağlı bayi operasyonlarından sorumlu olacak.
Otokoç Otomotiv’in Avis & Budget Group ile Yunanistan’da Olympic şirketinin satın alınması ile bu ülkedeki faaliyetlerini ise Yunanistan Ülke Direktörü olarak Andreas Taprantzis yönetecek.
Otokoç, Birmot, Otokoç Sigorta ve Otokoç Parça iş birimleri ise Otokoç Otomotiv Perakendeciliği Genel Müdür Yardımcılığı çatısı altında birleştirilerek Uğur Güven’in yönetimine verildi. Yeni yapılanma ile Birmot - Otomotiv Perakendeciliği Direktörü Çağrı Karaoğuz, Otokoç - Otomotiv Perakendeciliği Direktörü Tanıl Akçaoğlu oldu.
Otokoç Otomotiv Perakendeciliği Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Direktörü (Yurt içi) Sabri Çimen, Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, Birmot - Otomotiv Perakendeciliği Direktörü Çağrı Karaoğuz, Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici ve Yunanistan Ülke Direktörü Andreas Taprantzis.
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