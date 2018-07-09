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Temsa İş Makinaları müşterilerinin her an yanında

Temsa İş Makinaları müşterilerinin her an yanında

Tarih 09 Temmuz 2018, 17:40

Temsa İş Makinaları, yeni Müşteri İletişim Hattı ve Whatsapp Hattı ile müşterilerin her türlü talep ve sorularına tüm platformlardan cevap veriyor.

Müşterilerine bütünsel hizmet sunma vizyonuyla, ürün satmanın ötesinde uzun soluklu bir çözüm ortağı olarak faaliyet gösteren Temsa İş Makinaları, yeni Müşteri İletişim Hattı ve Whatsapp Hattı ile müşterilerin her türlü talep ve sorularına tüm platformlardan cevap veriyor.

Temsa İş Makinaları, 0850 480 1 846 numaralı Müşteri İletişim hattı ve 0530 918 0 846 numaralı Whatsapp Hattı ile Komatsu, Volvo Trucks, Crown, Dieci ve Terex Finlay müşterilerine hizmet verecek. Çağrı merkezini arayan ya da Whatsapp hattından yazan müşteriler, ilgili markanın müşteri temsilcisine bağlanarak sorunlarını iletebilecek veya önerilerde bulunabilecek. Müşteriler, Temsa İş Makinaları’nın müşteri iletişim hatlarından sormak istedikleri tüm konular hakkında 7/24 destek alabilecekler.

Müşterilerine hem satış hem de satış sonrası hizmetler kapsamında her türlü desteği veren Temsa İş Makinaları, çözüm ortağı olma yolunda müşteri iletişim hattı ve whatsapp hattı ile müşterilerinin her zaman yanında olmayı hedefliyor.



 

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