TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Karsan’dan Bursa’ya 50 Adet Jest+!

Karsan’dan Bursa’ya 50 Adet Jest+!

Tarih 09 Temmuz 2018, 11:31

Özgün boyutları, yakıt ekonomisi ve orijinal fabrika çıkışlı alçak taban özellikleri ile şehirlerin öncelikli tercihi olan Karsan’ın amiral gemisi Jest+, Bursa’nın toplu taşımadaki çözümü oldu.

Şehirde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk üzerine harekete geçen Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası, ana hatları besleyen noktalar için tercihini Jest+’dan yana kullandı ve 50 adet Karsan Jest+ anlaşması yaptı.

Bursa’da yer alan iki fabrikasında toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren yerli üretici Karsan, amiral gemisi Jest+ ile şehirlerin ulaşım sistemlerine çözüm sunmayı sürdürüyor. Son olarak, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk üzerine harekete geçen Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası’nın tercihi de Karsan Jest+ oldu. Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası, şehrin ana hatlarını besleyen noktalar için Karsan Bursa Bayii Koçaslanlar Otomotiv ile 50 adetlik Karsan Jest+ için anlaştı. Anlaşma ile pilot bölgelerin ardından Karsan Jest+’ların şehir içerisinde yaygınlaştırılması ve 300 adetlik bir filonun oluşturulması ön görülüyor. Jest+, en zor manevraların üstesinden geliyor!
Alçak tabanı, otobüs tipi engelli rampası ve basamaksız yolcu kapısıyla kaptanların öncelikli tercihi olan Jest+’da, 2018 model yılıyla beraber sürücü kliması standart olarak sunuluyor. Artırılmış aks kapasitesi, Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel performans ve yakıt ekonomisi sağlayan Karsan Jest+, sessiz ve çalışkan yapısıyla da en iyi verimin elde edilmesine yardımcı oluyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle rekabette daimi avantaj sağlayan Karsan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca gelebiliyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Temsa İş Makinaları müşterilerinin her an yanında

 Temsa İş Makinaları müşterilerinin her an yanında Temsa İş Makinaları, yeni Müşteri İletişim Hattı ve Whatsapp Hattı ile müşterilerin her türlü talep ve sorularına t...

Lokman Koçaslan Otomotiv’in yeni yetkili satış ve servis merkezi

 Lokman Koçaslan Otomotiv’in yeni yetkili satış ve servis merkezi Koçaslanlar Holding şirketlerinden Lokman Koçaslan Otomotiv’in, Bursa Görüklü’deki yeni MAN Yetkili Satış ve Servis...
Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı