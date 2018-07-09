|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Karsan’dan Bursa’ya 50 Adet Jest+!
09 Temmuz 2018, 11:31
Özgün boyutları, yakıt ekonomisi ve orijinal fabrika çıkışlı alçak taban özellikleri ile şehirlerin öncelikli tercihi olan Karsan’ın amiral gemisi Jest+, Bursa’nın toplu taşımadaki çözümü oldu.
Şehirde sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk üzerine harekete geçen Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası, ana hatları besleyen noktalar için tercihini Jest+’dan yana kullandı ve 50 adet Karsan Jest+ anlaşması yaptı.
Bursa’da yer alan iki fabrikasında toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren yerli üretici Karsan, amiral gemisi Jest+ ile şehirlerin ulaşım sistemlerine çözüm sunmayı sürdürüyor. Son olarak, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk üzerine harekete geçen Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası’nın tercihi de Karsan Jest+ oldu. Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası, şehrin ana hatlarını besleyen noktalar için Karsan Bursa Bayii Koçaslanlar Otomotiv ile 50 adetlik Karsan Jest+ için anlaştı. Anlaşma ile pilot bölgelerin ardından Karsan Jest+’ların şehir içerisinde yaygınlaştırılması ve 300 adetlik bir filonun oluşturulması ön görülüyor. Jest+, en zor manevraların üstesinden geliyor!
Alçak tabanı, otobüs tipi engelli rampası ve basamaksız yolcu kapısıyla kaptanların öncelikli tercihi olan Jest+’da, 2018 model yılıyla beraber sürücü kliması standart olarak sunuluyor. Artırılmış aks kapasitesi, Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel performans ve yakıt ekonomisi sağlayan Karsan Jest+, sessiz ve çalışkan yapısıyla da en iyi verimin elde edilmesine yardımcı oluyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle rekabette daimi avantaj sağlayan Karsan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca gelebiliyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.