Yalçın Dorse’den karma teslimatlar

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09 Temmuz 2018, 11:10

Yalçın Dorse lowbed üretimi, ihracatı ve yurtiçi satışlarını istikrarlı olarak sürdürmekte.





Yalçın Dorse Kara Avrupasından sonra Birleşik Krallık olarak bilinen ve kendi ölçü, ağırlık ve endüstriyel standartlarına bağlı olan sağdan akan trafiği ve sağdan direksiyonu olan tamamen özel bir pazar olan İngiltere pazarına ihracat yaptı. 4 akslı ve 5 akslı lowbed yarı römorklar İngiltere de hizmet verecek.



Avrupa’nın en batısında yer alan İngiltere’ye yaptığı ihracat ile birlikte Bulgaristan’a da 4 akslı yarı römork teslimatı ingiltere ile birlikte yola çıktı.



Yurtiçi teslimatlarına da devam eden Yalçın Dorse 5 akslı yarı römork lowbed’i de müşterisine teslim etti.

























