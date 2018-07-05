Apronda yeni kapı; BMC Neoport

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05 Temmuz 2018, 12:45

BMC'nin en özel ve en yeni ürünlerinden biri olan Neoport otobüsünün feraf ve sakin bir ortam sunan iç tasarımı dikkat çekiyor.

BMC'nin geçtiğimiz yıl Transist İstanbul'da yüzünü gösteren apron otobüsü, İzmir Busword Otobüs Fuarı'nın en özel ve en yeni ürünlerinden biri oldu.



Pek yakında yolculara hava alanlarında hizmet vermesi beklenen bu apron otobüsünün ferah ve sakin bir ortam sunan iç tasarımı dikkat çekiyor.







Kent içi otobüs üretimindeki iddia ve başarısını sürdüren BMC, şaşırtıcı bir hamle yaparak, havaalanlarında uçaklar ile terminal arası yolcu taşıma amaçlı kullanılan apron otobüsünü de ürün yelpazesine ekledi.

Gövde yapısı, boyutları ve diğer özellikleri ile standart otobüslerden çok farklı olan apron otobüslerini dünya ve Avrupa’da sınırlı sayıda marka üretiyor. Belirli alıcıların dönemsel alımlar yaptığı bu alanda, bazı havaalanlarında apron otobüsleri ile birlikte özel olarak koltuklandırılmış solo veya körüklü kent içi otobüsler de kullanılıyor.







Apron farkı!

Apron otobüsleri; bir defada taşıdıkları yolcu sayısı, alçak şasi yapısı, yolcuların çantaları ile birlikte tek adımda binip-inmeleri, uçaklara tehlikesizce yaklaşmaları, terminal binaları ile uçaklar arasında kendilerine ayrılmış düz yolda yüksek beygir gücü gerektiren motorlar yerine, yeterli torku sağlayan motorlarla hareket etmeleri, iz genişliklerinin farklı olması, yanlarda ve gerekirse arka bölümde de yer alan geniş kapıları, sürücü, motor ve aktarma organları ve canlı aksın aynı bölüm içinde paketlenmesi gibi özelliklere sahipler. Bu otobüslerin iç hacminin yüksekliği, sürekli açık alanda, güneşli veya soğuk bir ortamda çalışmaları da çok iyi bir iklimlendirme sistemini gerektiriyor. Ayrıca bir uçağın yolcularının tamamının bir veya iki otobüsü ile taşınması bekleniyor. Tüm bunlarla birlikte apron otobüslerinde de e-mobilite gündemde. Bataryalı, elektrikli modeller üstünde çalışılıyor. Bu nedenle yeni apron otobüsü tasarımlarında gövdenin farklı tahrik sistemlerine uygun olmasına önem veriliyor.















Havayolu ulaşımında ilk akla gelen uçaklar olsa da, yolcuların, yolcu beraberindeki eşyaların veya hava kargo yüklerinin uçaklara güvenli ve hiç bir karışıklık oluşmadan ulaştırılması ve yerleştirilmesi, hava meydanlarının ve eklenti binalarının temizlik, bakım, onarım ve tedarik işleri için yer hizmetlerinde çalışan çok çeşitli ekipmanlar gerekiyor.

Türkiye'de havayolu ulaşımı ile birlikte bu alanda da üretim ve tasarım gelişiyor. BMC tanıtımını yapmaya başladığı apron otobüsü Neoport ile bu alanda dünyadaki birkaç üretici arasına katılırken, Türk otobüs sanayinin ürün yelpazesini de gerçek bir apron otobüsü ile genişletmiş bulunuyor.







Neoport nasıl bir otobüs?

BMC, tüm bu özelliklere sahip apron otobüsü ile İzmir’de Busworld Otobüs Fuarı’nda büyük beğeni topladı. İstanbul’un 3. Havaalanında göreve başlaması beklenen özgün tasarımlı 14 metrelik Neoport, 12 oturan + 84 ayakta yolcu taşıma kapasiteli. Otobüsün sağda ve solda 3’er adet yan kapısı bulunuyor.

Tam bağımsız tahrikli ön dingili (10,5 ton kapasiteli) ve bağımsız arka dingili (10,5 ton kapasiteli) Brist marka olan, IATA ve AHM 950 standartlarına uygun Neoport’ta Cummins’in 4 silindirli, 182 Bg üç, 700 Nm tork sunan turbo dizel Euro 5 motoru yer alıyor. Otobüsün şanzımanı ise Allison T2100 xFE Fuelsense 2.0Max. Araç özelinde geliştirilen 6 ileri - 1 geri vitesli tam otomatik çok düşük yakıt tüketimi ve işletme maliyeti sağladığı bildiriliyor.

Tam alçak tabanlı, monokok örme tip gövdeli otobüs; her iki yana yatma sistemi (ECAS), havalı süspansiyonlar, şasi alçaltma ve yükseltme sistemi, hava kumandalı ön ve arka disk frenler, tam havalı servis freni, EBS/ASR, ayarlanabilir direksiyon, ergonomik sürücü bölgesi ile sürücü ve yolcuya konfor ve güvenlik sunuyor.

Neoport’ta yolcu bölgesi için 42 kW’lık bir klima sunulurken, ek olarak sürücü kabini için de klima edinilebiliyor.

Neoport’ta; motor odası yangın algılama sistemi, elektrik kontrollü yan aynalar, yolcu iniş/biniş yönü aksine otomatik egzoz yönlendirme sistemi, modüler katlanabilir engelli yolcu rampası, LED iç aydınlatma ve dijital saat standart.

Geri görüş kamerası, motor odası otomatik yangın söndürme sistemi, klima, elektronik hat göstergesi, LCD yolcu bilgilendirme ekranları, güvenlik kameraları ve kayıt sistemi ise opsiyon listesinde yer alıyor.







Neocity VIP Apron

“Busworld Awards 2017 En İyi Tasarım Ödülü”ne layık görülen Neoport’un bir de yeni VIP Apron modeli bulunuyor. 8,5 metrelik VIP Apron, 210 Bg / 850 Nm torka sahip 4 silindirli Euro 6 turbo dizel motorla donatılıyor. Tam otomatik vites seçeneği, araç içi kamera, çift devreli tam havalı ön ve arka frenler, hava kumandalı el freni, özgün ve hafif yapılı ön ve arka aksları ile Neocity VIP Apron’un konfor, işlevsellik ve güvenliği en üst düzeye taşıdığı ifade ediliyor.

















