U.N. Ro-Ro ile Yunanistan’ın Patras Limanı’nda Türk Bayrağı dalgalanıyor

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05 Temmuz 2018, 11:34

U.N. Ro-Ro, İstanbul’daki Pendik Limanı’ndan Yunanistan’ın Güney Batısındaki en önemli limanlardan Patras’a seferlere başladı.

U.N. Ro-Ro, ilerleyen günlerde yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek. 2018 yılı içerisinde taşıma kapasitesini ve verimliliği artırmak amaçlı iki adet Ro-Ro gemisinin boy uzatma işlemini gerçekleştirecek olan U.N. Ro-Ro bu bağlamda nakliyecilere önemli fırsatlar sunacak.

















Sektör lideri U.N. Ro-Ro’nun Patras Limanı’na olan seferleri hem Türkiye ile Yunanistan hem de Yunanistan ile Avrupa arası taşımacılığa katkı sağlıyor. Karşılıklı birer sefer ile başlayan Patras hattı seferleri kapsamında; ihracatta Pendik kalkışları Cuma akşamları, Patras varışları ise Pazar sabahları gerçekleşirken, ithalatta Trieste kalkışları Cumartesi sabaha karşı, Patras varışları ise Pazar akşamüzeri oluyor.Patras – Trieste ve Trieste – Patras hatlarında U.N. Ro-Ro’nun yeni müşterisi olan ve intermodal bağlantıları denemek isteyen tüm nakliyecilerin tek yön birinci tren taşımaları, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.Patras’tan İtalya’nın Venedik, Bari, Ancona, Genoa, Ravenna limanlarına ve İtalya bağlantılı İspanya, Tunus ve Fas’a düzenli seferler yapan Grimaldi Lines işbirliğince, U.N. Ro-Ro’nun tüm müşterileri Akdeniz’in birçok limanında yeni bağlantıları kullanabiliyor.