Lokman Koçaslan Otomotiv’in yeni yetkili satış ve servis merkezi

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04 Temmuz 2018, 14:15

Koçaslanlar Holding şirketlerinden Lokman Koçaslan Otomotiv’in, Bursa Görüklü’deki yeni MAN Yetkili Satış ve Servis Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.













Lokman Koçaslan Otomotiv bugün Eskişehir, Balıkesir ve Bursa şubeleri ile toplam 20.000 m²’lik bir alanı kaplayan tesislerinde, işinde uzman 100 personeli ile müşterilerine hizmet sunuyor.

















44 yıllık tecrübesi ile iş dünyasının köklü kuruluşlarından Koçaslanlar Holding, otomotiv alanında güçlü adımlarla büyümeye devam ediyor. Koçaslanlar Holding şirketlerinden Lokman Koçaslan Otomotiv’in, Bursa Görüklü’deki yeni MAN Yetkili Satış ve Servis Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.2016 yılından bu yana Balıkesir ve Eskişehir şubelerinde alanında uzman 50 personel ile satış ve servis alanında MAN & Neoplan grubuna hizmet veren Lokman Koçaslan Otomotiv, Bursa Gürüklü’deki yeni tesisi ile birlikte şube sayısını 3’e, personel sayısını ise 100’e çıkarmıştır. Lokman Koçaslan Otomotiv’in yeni MAN Yetkili Satış ve Servis Merkezi, 6.000 m²’lik bir alanda 50 uzman personeli ile hizmet veriyor.Tesisin 27 Haziran 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilen açılış töreni, Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve Yakup Koçaslan, Koçaslanlar Holding İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlık, Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Cüneyt Ergün ile şirket yöneticilerinin evsahipliğinde düzenlendi. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. üst yönetimi de tam kadro olarak açılış töreninde hazır bulundular. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu ve İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal açılış törenine katıldılar. Gençlik ve Spor eski Bakanı Bahattin Şeker, Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Önder TANIR ile Bursa iş dünyasının çeşitli temsilcilerinden oluşan yaklaşık 700 davetlinin katıldığı tören, MAN tarihçesini anlatan videonun LED ekranda gösterimi ile başladı.Konuşmasında Koçaslanlar ailesi ile MAN grubunun yıllardır süregelen dostane ticari ilişkilerine değinen Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “MAN grubu ile 2016 yılında başlayan birlikteliğimizde ikinci yılımızı doldurmanın heyecan ve gururunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. 2016 yılında Balıkesir ve Eskişehir plazalarımızı tahsis ettiğimiz MAN markamıza, bugün Bursa tesisimizi de eklemiş bulunmaktayız. Tesisimiz, 6.000 metrekare kapalı alanı ile aynı anda 30 araca hizmet verebilme kapasitesindedir. Konumunun, otobana mesafesi 1 kilometre olan tesisimizin projesi, iç dizaynı; yedek parça bölümünden, ofislerinden, atölye bölümlerine kadar, tamamen MAN kurumsal kimlik kuralları baz alınarak, özenle yapılmıştır. Satışın haricinde, araç kabul, arıza teşhis, mekanik, elektrik ve kaporta bölümleri ile hizmet tesisimizde alanında uzman 50 personelimiz çalışacaktır. Kalitesi, ürün çeşitliliği, ülkemizdeki yatırımları, satış ve satış sonrası hizmetlerindeki başarısı, ikinci el organizasyonları ile ticari araç segmentinin en önemli oyuncularından olan MAN’la birlikte başladığımız bu ticaret yolculuğumuzun, uzun yıllar devam edeceğine olan inancım tamdır. Bugün burada sergilenen MAN araç modellerimiz içerisinde, ilk defa ülkemizde müşterilerimiz ile buluşan, TGE modeli hafif ticari aracımızın da, MAN ailesi ile birlikte, ülkemiz müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.Lokman Koçaslan Otomotiv'in açılışı gerçekleştirilen yeni servisinin MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin önemli mihenk taşlarından biri olduğuna vurgu yapan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, Koçaslan Ailesi ile 2 yıl önce başlayan işbirliklerinde yeni servisin açılışı da dahil olmak üzere tüm hedeflerin bugüne kadar başarıyla yerine getirildiğini belirtti.“Bu açılış törenine bizim Türkiye’deki varlığımızın 50’nci Yılı dolayısıyla yaptırdığımız bir filmle başladık. TRT’nin ilk yanına başladığı günlerden, Türkiye’nin ilk dört mevsim olarak tabir edilen yolların yapıldığı günlerden, Avrupa’nın Euro’ya geçtiği günlerden ve bu sürede MAN’ın Türkiye’de yaptıklarından bahseden bir filmdi. Türkiye’de çok uzun bir geçmişimiz var. Dünyada 250’nci yılı, Türkiye’de ise yarım asrı aştık. Türkiye’nin bu sıçrama yaptığı, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girdiği bu 52 yıl içerisinde, MAN ticari araçlar grubunun da bir tutum tuzu var. Ancak bu katkı, sadece MAN ticari araçlar grubu ile sınırlı değil, bizi Türkiye’nin en önemli kurumlar arasına sokan değerli iş ortaklarımızın da katkısı büyüktür. Müşteri memnuniyeti alanında Türkiye’de MAN, tüm dünyadaki en yüksek müşteri memnuniyetine sağlayan bir numaralı teşkilat haline geldi. Bu yeni tesisimiz sayesinde birinciliğimizi sürdüreceğimize, hatta arayı bir miktar daha açacağımıza inancım tam. Bu vesileyle, tesisi camiamıza katan ve yarınlara daha güvenli bakmamızı sağlayan değerli Koçaslan Ailesi'ne teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum”.Konuşmacıların ardından canlı klasik müzik dinletisi gerçekleştirildi, kurdele kesme töreninin ardından canlı keman performansı ile de davetliler keyifli anlar yaşadı.1974 yılında Ahmet Koçaslan tarafından temelleri atılan Koçaslanlar Holding, bugün 44 yıllık tecrübesi ile otomotiv sektöründe büyüyerek aktif rol almaya devam ediyor. Koçaslanlar Holding, otomobilden hafif ticariye, yolcu taşıma grubundan, orta ve ağır ticari kamyonlara, çekicilerden treylere ve tüm bu ürünlerin yan ekipmanları ile birlikte karayolunda hareket eden tüm segmentlere hitap ederek, sigorta ve yedek parça ürünleri ile sektöre farklılık kazandırıyor.Koçaslanlar Holding, bünyesindeki 8 şirket arasında yer alan Lokman Koçaslan Otomotiv’in açılışı gerçekleştirilen Görükle şubesi, Bursa-İzmir karayolu üzerinde, otobana birkaç dakikalık mesafede yer alıyor. Tesis, gerek konumu, gerekse güçlü personel kadrosu ile Bursa’da MAN & Neoplan grubunda satış ve servis hizmetlerinde ön plana çıkmaktadır. Merkez, konumu ve 7/24 yol yardım araçları ile yolda kalan araçlara hızlı müdahale avantajı da sunuyor.