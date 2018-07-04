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En iyi servis yarışması VISTA sona erdi

En iyi servis yarışması VISTA sona erdi

Tarih 04 Temmuz 2018, 13:41

Temsa İş Makinaları, Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü sürdürdüğü Volvo Trucks’ın global çapta bu yıl 60.’sı düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük yarışması olan VISTA (Volvo International Service Training Award)’nın dünya şampiyonasında yarıştı.

Temsa İş Makinaları’nın da yer aldığı dünya genelinde düzenlenen Volvo Trucks’ın en iyi servis yarışması VISTA sona erdi
Türkiye’den Hatay-Sağlam Motorlu Araçlar, yarı finallerde bilgi ve deneyimleriyle ön plana çıkan başarılı 40 takım arasında yer alarak dünya şampiyonası finallerine kalmaya hak kazanmıştı.

Volvo Trucks’ın dünya genelindeki yetkili servislerinin yetkinliğini ölçmek ve satış sonrası servis hizmetlerini iyileştirmek amacıyla düzenlediği VISTA yarışmasına bu yıl 125 ülkeden 231 takım katıldı. Toplam 19 bin 700 teknisyenin katıldığı yarışmanın finalinde ise dünyanın en iyi 40 takımı kıyasıya yarıştı ve Estonya, Belçika ve Finlandiya ekipleri ödüllerin sahibi oldu. VISTA finalleri, 26 Haziran tarihinde Brezilya Curtiba’da gerçekleştirdi.

 

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