|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
En iyi servis yarışması VISTA sona erdi
04 Temmuz 2018, 13:41
Temsa İş Makinaları, Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü sürdürdüğü Volvo Trucks’ın global çapta bu yıl 60.’sı düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük yarışması olan VISTA (Volvo International Service Training Award)’nın dünya şampiyonasında yarıştı.
Temsa İş Makinaları’nın da yer aldığı dünya genelinde düzenlenen Volvo Trucks’ın en iyi servis yarışması VISTA sona erdi
Türkiye’den Hatay-Sağlam Motorlu Araçlar, yarı finallerde bilgi ve deneyimleriyle ön plana çıkan başarılı 40 takım arasında yer alarak dünya şampiyonası finallerine kalmaya hak kazanmıştı.
Volvo Trucks’ın dünya genelindeki yetkili servislerinin yetkinliğini ölçmek ve satış sonrası servis hizmetlerini iyileştirmek amacıyla düzenlediği VISTA yarışmasına bu yıl 125 ülkeden 231 takım katıldı. Toplam 19 bin 700 teknisyenin katıldığı yarışmanın finalinde ise dünyanın en iyi 40 takımı kıyasıya yarıştı ve Estonya, Belçika ve Finlandiya ekipleri ödüllerin sahibi oldu. VISTA finalleri, 26 Haziran tarihinde Brezilya Curtiba’da gerçekleştirdi.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.