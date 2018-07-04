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En iyi servis yarışması VISTA sona erdi

04 Temmuz 2018, 13:41

Temsa İş Makinaları, Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü sürdürdüğü Volvo Trucks’ın global çapta bu yıl 60.’sı düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük yarışması olan VISTA (Volvo International Service Training Award)’nın dünya şampiyonasında yarıştı.