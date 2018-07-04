Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri Direktörü, Alpay Selçuk oldu

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04 Temmuz 2018, 13:33

1997 yılından itibaren lastik sektöründe kariyerine devam eden Alpay Selçuk, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri Direktörü olarak atandı.

Alpay Selçuk, son olarak Ocak 2018’den beri Goodyear Lastikleri T.A.Ş. bünyesinde Tüketici Lastikleri Değer Önerme Müdürü olarak çalışmaktaydı.

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden olan Goodyear Tire and Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1 Eylül 1961'de kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 1700’e yaklaşan çalışanı ile İstanbul’daki merkez ofisi dışında İzmit ve Adapazarı’ndaki iki üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları altında tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmekte ve pazara sunmaktadır. Türkiye’deki en büyük 100 ihracatçı arasında yer alan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., 2017 yılında otomotiv sektörünün 9. büyük ihracatçısıdır. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da “GOODY” sembolüyle işlem görmektedir. Türkiye’de geniş bayi ağına sahip Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.’nin ürünleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.











1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve 2003 yılında Bilgi Üniversitesinde MBA’ini tamamlayan Alpay Selçuk, müşteri deneyimi ile inovatif satış yöntemleri geliştirme, strateji ve dağıtım ağı tasarımı ve proje yönetimi konusunda 20 yıllık uluslararası deneyimi ile lastik sektörünün farklı iş kollarında çalıştı.Pazarlama kampanyaları, ürün yönetimini ve müşteri iletişimini geliştirmek ve yönetmek konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan Alpay Selçuk, otomotiv bayi ağı yönetiminde de görev aldı.Selçuk, satış ekipleri, iş planlaması, bütçeleme, bütçe takibi konularında da deneyim sahibi ve uzun vadeli strateji ve yıllık operasyon planları geliştirme alanlarında da uzman.2003-2006 yıllarında Fransa’da aynı sektörde görev yapan Alpay Selçuk, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.