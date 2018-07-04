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3.5 tondan 26 tona kadar tamamlanan Z.E. ürün serisi
04 Temmuz 2018, 13:07
Elektromobilite alanında öncü olan Renault Trucks, şehir içi ulaşımın değişen gerekliliklerini karşılamak üzere ikinci nesil elektrikli kamyonlarını sunuyor.
Müşteri ve iş ortaklarıyla gerçek kullanım koşullarında yapılan on yıllık test sürüşlerinin ardından Renault Trucks, 3.5 ile 26 ton arasındaki şehir içi kullanımında ideal, ikinci nesil elektrikli Renault Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. ve Renault Trucks D Wide Z.E araçlarını sunuyor. Renault Trucks D ve D Wide Z.E. modelleri, Renault Trucks’ın Blainville-sur-Orne’de bulunan tesisinde üretilerek 2019 yılında piyasaya sunulacak. Renault Master Z.E. ise 2018 yılında satışa başlayacak.
Elektromobilite alanında öncü olan Renault Trucks, şehir içi ulaşımın değişen gerekliliklerini karşılamak üzere ikinci nesil elektrikli kamyonlarını sunuyor. 3.5 ila 26 ton arasında değişen Renault Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. ve Renault Trucks D Wide Z.E modellerini içeren Renault Trucks Z.E. serisi, yük taşımacılığından atık toplamaya kadar her türlü şehir içi hizmet uygulamalarını kapsıyor.
Renault Trucks, geçtiğimiz on yıl boyunca elektrikli araçlar için hazırlık yapıyordu.
Renault Trucks’a göre CO2 emisyonlarının yanı sıra şehir içi hava kirliliği ve gürültü sorunlarının kesin çözümü, elektromobiliti oluyor.
Bu nedenle Renault Trucks, elektrikli araçların kullanımı, batarya, hareket, şarj istasyonları ve özel bakım gereklilikleri ile ilgili önemli noktaları geliştirmek üzere on yıl boyunca müşteri ve iş ortaklarıyla birlikte saha testleri gerçekleştirdi.
Gerçek çalışma ortamında sürdürülen bu testler sayesinde Renault Trucks, müşteri ve iş ortaklarının elektrikli teknolojiyi kendi müşterilerine de kabul ettirmelerine olanak sağladı. Renault Maximity sayesinde Renault Trucks’ın elektrikli kamyonlarıyla ilgili on yılı aşkın bir tecrübesi bulunuyor.
Renaul Trucks Başkanı Bruno Bilin yaptığı açıklamada; “On yıl önce elektrikli kamyonların şehir içinde hava kirliliğinin azaltılması için kullanımına önderlik ettik. Bugün ise performansı kanıtlanmış elektrikli araç serimizi sunuyoruz ve servis ağımızdaki uzmanlar elektromobiliteye geçiş konusunda müşterilerimize yardım etmekte üzere hazır. On yıl önce öncüydük, şimdi ise uzmanız,” diye belirtti.
Sınırsız erişim için sıfır emisyon
En son teknolojik gelişmeler, Renault Trucks’ın Z.E. serisini oluşturmasını sağlayarak elektrikli araçları, nakliye şirketleri için ekonomik şekilde uygulanabilir bir alternatif haline getirdi.
Şehir içi bölgelerde katı yönetmelikler uygulanıyor olsa da Renault Trucks Z.E. serisi araçlar, bu yönetmeliklere tamamen uyumlu. Bu araçlar, gürültüsüz bir şekilde geç saatlerdeki teslimatların yapılmasını sağlayarak trafik sıkışıklığının engellenmesi ve CO2 yaymadıkları için hava kirliğinin önlenmesi ile hava ve gürültü kirliliği için mükemmel çözüm oluyor.
Yük taşımacılığındaki bazı önemli markalar, halihazırda elektromobilitiyi tercih ediyor. Elektrikli araçları kullanan XPO Logistics’in Avrupa Ulaştırma Genel Müdürü Luis Gomez konu ile ilgili olarak, “Taşımacılık sektöründe alternatif bir güç kaynağının gerekliliğine inancımız ile XPO olarak elektrikli araç tercih ederek örnek olduk. Renault Trucks'ı sıfır emisyon sağlamak üzere pratik bir yol sunan elektrikli araçların geliştirilmesi için yaptığı yatırımdan dolayı kutluyoruz. Renault Trucks, gelişen çözümler doğrultusunda ticari taşımacılığın geleceğini şekillendiriyor,” dedi.
Suez ise Renault Trucks Z.E. portföyünün piyasaya sunulacağı günü ilgiyle takip ediyor. Suez İdari Yöneticisi Edouard Hénaut ; “Pazara sunulan yeni ve rekabetçi çözümleri görmekten ve Renault Trucks ile iş ortağı olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Yeni elektrikli kamyonlar ile Suez, sıfır emisyonlu, çevre dostu ve sessiz atık toplama çözümleri sayesinde müşterilerine karbon oranlarını düşürmeleri konusunda yardımcı olacak,” şeklinde açıkladı.
Renault Trucks Master Z.E. Eylül 2018 tarihinde satışa sunulacak
Eylül 2018 tarihinde piyasaya sunulacak, kısa mesafeli teslimatlar için ideal Renault Trucks Master Z.E., katı trafik kurallarına sahip şehir içi bölgelerine dahi erişim sağlıyor. Tamamen elektrikle çalışan bu aracın bataryası, altı saat içinde şarj ediliyor.
Bataryalar ön koltukların altına monte edildiği için yük taşıma kapasitesi, geleneksel dizel Renault Master modeli ile aynı oluyor. Master Z.E. serisi, şehir içi uygulamalarında çalışan profesyonellerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere tasarlanan altı versiyon (dört panelvan ve iki platform kabini) ile sunuluyor.
Öte yandan sürücüyü ve yükü korumak, şehirde güvenli sürüş sağlamak üzere Master Z.E. standart olarak bir arka kamera, arka radar sistemi ve geniş aynalar ile donatılıyor.
Şehir içi teslimat ve atık toplama operasyonları için Renault Trucks D ve Renault Trucks D Wide Z.E.
Renault Trucks D.Z.E’nin özel olarak tasarlanmış yeni 16 tonluk versiyonu, şehir içi ve sıcaklık kontrollü teslimatlar için ideal. Renault Trucks D Wide Z.E. ise daha etkili atık toplama operasyonları için 26 tonluk versiyonu ile sunulacak. Modellerden ikisi de 2019 yılının ikinci yarısında Renault Trucks’ın Blainville-sur-Orne, Normandiya, Fransa’da bulunan tesislerinde üretilecek.
Orta ağırlıktaki hizmetler için kullanılacak Rennault Trucks Z.E. aracı, kullanım ve batarya yapılandırmasına bağlı olarak 300 km’ye kadar mesafe kat edebilecek. Elektrikli kamyon alırken sahip olunan en maliyetli parça, batarya paketidir. Bu nedenle Renault Trucks, yük kapasitesi ve işletme maliyetlerinden ödün vermemek adına müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli uygulamalar ve kullanım alanları için alternatif modeller sunuyor.
Hızlı alçak akım şarj özelliği sayesinde Renault Trucks D.Z.E ve Renault Trucks D Wide Z.E. lityum-iyon bataryaları bir ila iki saat gibi kıs süreler içinde 150 kW Combo CCS konektör aracılığıyla şarj edilebiliyor. Bu durumda üç fazlı 380V 32A’lık bir endüstriyel elektrik prizi kullanımı tamamen uygun oluyor.
Kullanım ve kaporta ile ilgili maksimum esneklik sağlamak üzere Renault Trucks D.Z.E. ve Renault Trucks D Wide Z.E. güç çıkışı (PTO) ve standart mekanik ara yüzle donatılıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
RENAULT MASTER Z.E.
√ Toplam brüt araç ağırlığı: 3.1t
√ 57 kW elektrik motor
√ Maksimum tork: 225 Nm
√ Maksimum hız: 100 km/h
√ Batarya: 33 kWh lityum-iyon bataryalar
√ NEDC’ye bağlı çalışma aralığı: 200 km
√ Menzil aralığı: 120 km’ye kadar
RENAULT TRUCKS D Z.E.
√ Toplam brüt araç ağırlığı: 16t
Ağırlık: 16.7t.
√ Mevcut dingil mesafesi: 4,400 mm ve 5,300 mm
√ 185 kW elektrikli motor (130 kW kesintisiz güç)
√ Elektrikli motorun maksimum torku: 425 Nm.
√ Arka aks için maksimum tork: 16 kNm
√ İki vitesli şanzıman
√ Batarya: Toplamı 200 to 300 kWh olan lityum-iyon bataryalar
√ Menzil aralığı: 300 km’ye kadar
RENAULT TRUCKS D WIDE Z.E.
√ Brüt araç ağırlığı: 26 t
Ağırlık: 27 t.
√ Mevcut dingil mesafesi: 3,900 mm
√ Toplam 370 kW'lik iki elektrik motoru (260 kW kesintisiz güç)
√ Elektrikli motorun maksimum torku: 850 Nm
√ Arka aks için maksimum tork: 28 kNm.
√ İki vitesli şanzıman
√ Batarya: lityum-iyon bataryaları, 200 kWh.
√ Menzil aralığı: 200 km’ye kadar
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