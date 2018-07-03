Isuzu Novociti Life, yurtiçi ve yurtdışından dev siparişler alıyor

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03 Temmuz 2018, 16:17

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yollara çıkmadan iki farklı ödül alan Isuzu Novociti Life, düşük yakıt tüketimi, kolay servis müdahalesi, yolcu ve sürücü konforu, modern tasarım ve alçak tabanıyla dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.Midibüste otobüs konforu yaşatan Isuzu Novociti Life’a, başta Fransa, İtalya ve Polonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden talep geliyor.İlk olarak Belçika’nın Kortrijk kentinde düzenlenen Busworld 2017’de lansmanı gerçekleştirilen, hemen ardındanBusworld 2018 İzmir Fuarı’nda tanıtılan Isuzu Novociti Life, henüz yollara çıkmadan 2önemli kuruluş tarafından ödüle layık görüldü. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu olan Design Turkey yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurtdışı ödülünü de 2018 yılının Nisan ayında A’Design Award & Competition’dan “Gold A’Design Award” ile aldı.Aldığı ödüllerin hemen ardından 80 adetlik dev araç teslimatını Bingöl’e gerçekleştiren Isuzu’da hedefler şimdi daha büyük. Otobüs konforunu midibüs boyutlarında sunan Isuzu Novociti Life’a yurtiçi ve yurtdışından yoğun talep gelirken, üretim de Anadolu Isuzu fabrikasında hız kesmeden devam ediyor.Türkiye’nin dört bir yanından yüksek adette Novociti Life siparişi alan Isuzu, Bingöl’ün ardından Sivas’ta Özel Halk Otobüs Kooperatifi’ne 95 adet, Afyon’da Belediye iştiraki Yüntaş’a 36 adet, Hatay Serinyol’daki Özat, Alahan ve Anayazı kooperatiflerine toplam 52 adet, Mardin Kızıltepe Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne 22 adet ve İstanbul Mavi Marmara Ulaşım A.Ş.’ye 13 adet olmak üzere toplamda 218 adet Novociti Life siparişi aldı.Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da yoğun ilgi gören, bayi ve servis yapılanması, ürün çeşitliliğiyle global marka olma yolunda emin adımlarla büyüyen Anadolu Isuzu, başta Fransa, İtalya ve Polonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden talep ediliyor.Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda bulunan 9,5m. uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5m. uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8m. uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm. tork üretiyor.FPT’nin EGR (egzoz gazı geriçevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Novociti Life hem yurtiçinde hem de yurtdışında ZF marka manuel ve Allison marka otomatik şanzıman opsiyonlarıyla sunuluyor.Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerineimkan veriyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’ın insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyor.Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motor ve yürüyen aksamın arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Novociti Life’ın motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.