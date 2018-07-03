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Ferrari, Bridgestone’u tercih etti

Ferrari, Bridgestone’u tercih etti

Tarih 03 Temmuz 2018, 15:44

BridgestonePotenza S007’yi orijinal ekipman olarak tercih eden Portofino sahipleri, bu model için özel tasarlanan ultra yüksek performans ve RFT teknolojisi ile yüksek emniyet özelliklerinden yararlanabilecek.

Bridgestone, Ferrari’nin yeni 2+2 koltuklu,üstü açılabilir modeli Portofino için RFT teknolojisine sahip (patlasa da yol alabilen) lastik üretecek. Ferrari’nin bu yenilikçi modeli için seçtiği BridgestonePotenza S007 modeli sürücülere yolculuklarında sıra dışı bir performans ve emniyetli sürüş imkanı sağlıyor.

Bridgestone EMEA Bölgesi Orijinal Ekipman Başkan Yardımcısı Cristophe DeValroger “Ferrari Portofinospor sürüş performansı ilekonforu mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Bu da lastik üreticilerini en iyi performansı sağlayacak lastikleri üretmek için teşvik ediyor. Bridgestone olarak olağanüstü özelliklere sahip,üstü açılabilir bu model için yeni nesil teknolojiler ile Japonya’da tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmekte olan patlasa da yol alabilen lastiklerimizi tedarik ediyor olmaktan dolayı son derece heyecanlıyız” dedi.

Bridgestone, patlasa da yol alabilen Potenza S007 RFT lastiklerini yenilikçi malzemeler ve teknolojilerle birlikte Portofino modelinin sportif sürüş özelliklerine uygun şekilde yüksek hızlarda dayanıklılık ve G viraj alma özellikleri ile harmanlayarak tasarladı. Ekstra sert bloklarla güçlendirilmiş olan geniş dış omuzlu asimetrik tasarımı sayesinde mükemmel direksiyon hakimiyeti sağlayarak kuru zeminlerde lastiğin yol tutuş performansını iyileştiriyor. Lastiği çevreleyen oluklar ile etkin su tahliyesi sayesinde lastikten üstün ıslak çekiş performansı almanıza yardımcı oluyor. Bu özelliklerin üzerine eklenen Bridgestone RFT teknolojisinin sağladığı güvence ile birlikte sürücülere lastiklerinde oluşabilecek delinme gibi hasarlarda araçlarını kontrol altında tutabilme şansı sağlanırken, ayrıca saatte 80 kilometre hız ile 80 kilometre boyunca yol almaya devam etme ve güvenli bir duruş sağlama fırsatı sunuluyor.  

Bu kapsamda Bridgestone, Potenza S007 modelini 245/35ZRF20 (91Y) ve 285/35ZRF20 (100Y) ebatlarında Ferrari’nin Maranello’da bulunan üretim tesislerine temin edecek.

Bridgestone 1990 yılında üretilmeye başlanan Ferrari 348 modelinden başlayarak Maranello üretim tesislerinde üretilen Ferrari araçları için lastikler tasarlıyor ve orijinal ekipman tedarikçisi olarak lastik temin ediyor. Potenza S007 modeli lastikler halihazırda 8 silindirli 488 GTB ve Spider spor modelleri için tercihler dahilinde sunulan orijinal ekipman lastiklerdir. Bridgestone ayrıca Scuderia Ferrari Formula One takımına 1999 ve 2010 yılları arasında Potenza F1 yarış lastiklerinin tedarikçisi olmuştur.Bu dönem içerisinde Scuderia Ferrari Formula One takımı, Formula One World Constructors’ Yarışlarında 8 defa ve Drivers’ Yarışlarında 7 defa şampiyonluğa ulaşmıştır.

 

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