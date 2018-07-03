Körfez’in en hızlısı Galip Atar oldu

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03 Temmuz 2018, 13:52

Galip Atar, Körfez Pisti’nde organize edilen Türkiye Pist Şampiyonası’nın 2. Ayağında her iki yarışı da kazanarak çifte zafere imza attı.

Geçen yıl Ferrari Challenge Avrupa Şampiyonu ve Dünya Üçüncüsü olan milli sporcu, ilk kez direksiyonuna geçtiği BMW Z4 GT3 ile haftasonu boyunca zirvenin değişmeyen ismi oldu.Cumartesi günü koşulan sıralama turlarında 42.866 derecesiyle en hızlı zamanı yapan Galip Atar, yarışta ilk sıradan start alma hakkı elde etti. Maxi Grup mücadelesine bu yarış itibariyle dahil olan Atar, kısa sürede uyum sağladığı yeni otomobili BMW Z4 GT3 ile ilk yarışı birinci olarak tamamladı. İlk 6 sporcunun ters sıralama ile start aldığı günün ikinci yarışında değişken hava şartları pilotları zorladı. Formasyon turunda çiseleyen yağmurun ardından büyük çoğunluğu kuru zeminde koşulan yarışın son turlarında yağmur şiddetini arttırdı. Galip Atar günün ikinci yarışında da damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.BMW Z4 GT3 ile ilk yarışında iki birincilik ve en hızlı sıralama turu ile 23 puan elde eden Galip Atar, sezonun kalan yarışlarını da en üst sırada tamamlayarak maxi grup şampiyonluğunu hedefliyor.