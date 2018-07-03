Mercedes-Benz Türk, Klasik Otomobil Festivali’ndeydi

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03 Temmuz 2018, 13:36

Mercedes-Benz Türk, 29 Haziran-1 Temmuz 2018 arasında Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek Klasik Otomobil Festivali’ne 1951 model L3250 Kamyon ile destek verdi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki faaliyetlerinin 50. yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından 29 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen “Klasik Otomobil Festivali”nde 1951 model Mercedes-Benz L3250 Kamyon’unu sergiliyor. Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Klasik Otomobil Festivali”nde döneminin en hızlı, en pahalı, en çok tercih edilen ya da en nadir bulunan klasikleri, otomobilseverler ile bir araya geliyor.Mercedes-Benz Türk, kendi koleksiyonundaki özel araçlar arasında yer alan 1951 üretimi mavi renkli L3250 model kamyon ile Klasik Otomobil Festivali’ne destek veriyor. Dayanıklılığı ve kalitesiyle döneminin en iddialı kamyonları arasında yer alan Mercedes-Benz L3250 Kamyon, festival katılımcılarının en fazla ilgi göstereceği araçlar arasında yer alıyor.TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalde; müzeler, otomobil kulüpleri ile koleksiyonerlerin ellerinde bulunan eşsiz klasikler ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Bir döneme damgasını vurmuş, insanların hayallerini süsleyen ve şimdilerde klasikler arasında bulunan otomobillerden, “Dünyanın İlk Otomobili” olarak kabul edilen 3 tekerlekli “Patentwagen” Benz’in replikasına kadar 450’den fazla klasik araç bu festivalde sergileniyor.