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Audi A8 segmentinin en inovatif otomobili seçildi

Audi A8 segmentinin en inovatif otomobili seçildi

Tarih 03 Temmuz 2018, 13:21

Almanya’da Otomotiv Yönetimi Merkezi ve PricewaterHouseCoopers tarafından bu yıl yedincisi verilen Otomotiv İnovasyon Ödülleri’nde Audi A8, segmentinin en inovatif otomobili seçildi.

Otomotiv Yönetimi Merkezi, ödüllerde 60 otomobil markası tarafından hayata geçirilen 1296 inovasyonu değerlendirdi. Değerlendirme sonunda, Audi’nin Amiral Gemisi A8, Premium segmentin en inovatif otomobili seçildi.

Audi A8'in bu başarısının nedenleri arasında aktif süspansiyon sistemi ilk sırada yer aldı. Bu sistem, yandan bir çarpışma durumu söz konusu olduğunda, A8’in gövdesinin birkaç santimetre yükselmesini böylece, yolcular için risklerin azaltılmasını sağlıyor. Ayrıca, lazer tarayıcı, çıkış uyarısı, lazer tarayıcı ve HD Matrix LED farlar da ödülü kazanmasında büyük rol oynadı.

Audi, Audi A8’de bulunan güvenlik sistemleri ve pedalların ve direksiyonun bulunmadığı konsept modeli Aicon ile “Otonom Sürüş ve Güvenlik” kategorisinde, Premium segmentin en inovatif markası ödülüne layık görüldü.

“Otonom sürüş ve güvenlik” kategorisinde en inovatif premium marka olarak seçilen Audi, bu ödüle dört kapılı konsepti Audi Aicon ve Audi A8'deki destek sistemleri nedeniyle layık görüldü. Audi’nin Fütüristik tasarım çalışması olan Aicon, tamamen otonom sürüşe yönelik geliştirildi ve konsept araçta, direksiyon simidi ve pedallarla bulunmuyor.

 

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