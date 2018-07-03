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Continental’in SUV Lastikleri testi geçti

Continental’in SUV Lastikleri testi geçti

Tarih 03 Temmuz 2018, 13:08

AutobildAllrad, sekiz SUV yaz lastiğini yolda ve arazide test etti. Büyük arazi araçları ve SUV’larauygun 265/60 R18 boyutundaki lastiklerin yarıştığı testte, Continental’inContiSportContact 5 SUV lastikleri tüm zeminlerde örnek tutuş sergiledi.

Avrupa’nın önde gelen otomobil dergilerinden AutobildAllrad, ıslak ve kuru zeminde yaptığı yıllık yaz lastiği testini tamamladı. Sekiz SUV yaz lastiğinin karşılaştırıldığı testte ContiSportContact 5 SUV, en iyi dereceyi elde eden lastik oldu. Continental tarafından Almanya’nın Hannover şehrinde geliştirilen lastik, Avrupalı, Amerikalı ve Asyalı yedi rakip üreticiye karşı üstün başarı kazandı. Uzmanlar, 265/60 R18 boyutlarındaki lastikleri ıslak,  kuru zemin, çim, ince ve çakıllı yollar ile kum ve çamur dahil 16 kategoride test etti. Büyük arazi ve SUV araçlarıiçin uygun bu lastik ebadı, Mercedes’in G model SUV’si üzerinde denendi.  

ContiSportContact’tan örnek başarı
Continental lastiğinin “örnek” gösterildiği ve en iyi dereceyi elde ettiği test raporunun özetinde, ContiSportContact 5 SUV, "Tüm zeminlerde örnek tutuş özelliklerine, yüksek direksiyon hassasiyetine ve ıslak ve kuru zeminde kısa fren mesafesine sahip birinci sınıf bir lastik." olarak tanımlandı.  ContiSportContact 5 SUV lastiği, testlerde her şeyden önce dengeli performansıyla öne çıktı. Bu dengeli performans, lastiğin kuru zemindefren performansını olumlu etkileyerek, çakıllı ve ıslak çember pistlerde yapılan testlerde birinci olmasını sağladı. Islak zeminde kısa fren mesafesi ve düşük yuvarlanma direnci tabloyu tamamlarken, lastik ıslak ve kuru yollarda da çok iyi yol tutuş performansı sergiledi.

Araç üreticileri onayladı
Birçok SUV araç ve spor otomobile uygun olan ContiSportContact SUV 5, yüksek kavrama ve güvenli viraj almanın yanı sıra ıslak ve kuru yollarda kısa fren mesafesi ile düşük yuvarlanma direnci sunuyor. Continental’inSportContact serisinde 17-20 inç jantlar için genişliği 195 ile 315 milimetre ve kesit oranı yüzde 65 ile 35 arasında değişen ebatlarda 300 km/s hıza kadar onaylı lastikler bulunuyor. Birçok araç üreticisi, ürettikleri binek ve SUV araçların fabrika çıkışlı modellerine bu sportif lastiğin takılmasını onaylıyor.




 

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