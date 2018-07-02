SA-BA Otomotiv satıldı! Sektöre küresel yatırım

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02 Temmuz 2018, 16:09

1976 yılında kurulan ve treyler sektörüne aydınlatma sistemleri sağlayarak gelişen SA-BA Otomotiv yabancı yatırımcı Varroc Lighting tarafından satın alındığını yayınlanan basın bülteni ile duyurdu.

Yayınlanan basın bülteninde firmanın Hint kökenli olduğu, küresel satış ve üretim ağına sahip olduğu vurgulandı. SA-BA Otomotiv son yıllarda özellikle üstyapı sektörüne yönelik ürünlerde hızlı bir ilerleme kaydetmişti. Firmanın Türkiye'deki üretim tesislerine destek olarak Bulgaristan'da da tamamlanma aşamasına gelmiş bir yatırımı bulunuyor.

Satın alma ile ilgili yayınlanan basın bülteninde aşağıdaki bilgiler yer alıyor.







Yenilikçi dış araç aydınlatma sistemleri alanından dünyanın lider tedarikçisi olan Varroc Lighting Systems, İstanbul merkezli özel bir şirket olan Sa-Ba Otomotiv’i satın alarak global yatırımlarını genişletiyor. Satın almanın hüküm ve şartları henüz açıklanmadı.





Varroc Lighting Systems Başkanı ve CEO'su Stephane Vedie, satın alma konusunda şunları söyledi:

Sa-ba Otomotiv'in satın alınması, Varroc Lighting'in son 16 ayda küresel ürün portföyü ile üretim ve mühendislik ayak izini genişletmesini doğrudan destekleyen altıncı ticari girişim niteliğinde. Fas'ta bir üretim ve ürün geliştirme üssü kurmakta olan şirket, yakın zaman önce Brezilya, Japonya ve Polonya’da yeni merkezler açtı. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyeti’nde Ostrava'da bir Aydınlatma Geliştirme Merkezini geliştirerek yeniden açan şirket Vietnam’da da üretim kapasitesini de geliştirdi.

Varroc Lighting Systems, yenilikçi otomobil ve 2 tekerlekli araç aydınlatma çözümleri alanında dünyanın lider tedarikçisidir. Güvenlik, mobilite ve stil konularına odaklanan Varroc Lighting Systems, yüksek kaliteli ve rekabet edebilir maliyetli çözümleriyle ana akım otomotiv pazarına en ileri teknolojileri getiriyor. Genel merkezi Plymouth’ta (Michigan, ABD) bulunan şirket, Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'daki faaliyetleriyle dünya çapında 8.000’den fazla çalışana istihdam sağlıyor. Varroc Lighting Systems, otomotiv parçaları alanında faaliyetlerini sürdüren Varroc Group ailesinin kilit üyeleri arasında yer alıyor.

Varroc Lighting, Sa-ba Otomotiv’in satın alınmasıyla değerli üretim kapasitesi kazanırken İstanbul yakınlarındaki 10.000 metrekarelik üretim ve teknoloji merkezini ve halen Bulgaristan’da Dimitrovgrad’da inşaatı devam eden yeni bir fabrikayı da bünyesine katıyor. Bulgaristan’daki 20.000 metrekare genişliğindeki fabrika, Varroc Lighting’e Avrupalı müşterileri için daha geniş ve ölçeklenebilir üretim kapasitesi sağlayacak.“Bu satın alma, müşterilerimize düşük maliyetli, üstün kaliteli aydınlatma ürünleri ve teknolojileri sağlayan küresel genişleme taahhüdümüzün bir kez daha altını çiziyor. Türkiye büyüyen bir pazar ve bizim buradaki varlığımız, büyüyen müşteri tabanımıza sunabileceğimiz hizmetleri genişletmemize yardımcı olurken aynı zamanda küçük aydınlatma alanındaki kabiliyetlerimizi de ciddi anlamda arttıracak.”Sa-ba Otomotiv, iç ve dış aydınlatma ürünleri alanındaki 40 yılı aşkın deneyimini Varroc Lighting'e kazandırıyor. Ayrıca, Sa-ba Otomotiv’in mevcut programları ve altyapısı, kabiliyetleri artırırken kamyonlar, iki ve üç tekerlekli araçlar ve arazi araç üreticileri için yeni ürünler geliştirme fırsatı da sunuyor.Sa-ba Endüstriyel Ürünler İmalat ve Ticaret A.Ş., 1976 yılında kilit sektörler için plastik bazlı ürünler ve yarı mamuller üretmek üzere kuruldu. Hizmet kalitesini sürekli geliştirerek ve arttırarak bugünkü konumuna gelen Sa-ba Otomotiv, üretimin her aşamasında güncel teknolojik gelişmeleri kullanarak yüksek kalite standartlarını sürdürmenin hedeflere ulaşmanın en önemli temeli olduğunu kanıtlıyor.