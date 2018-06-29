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514 tonun yolculuğu

514 tonun yolculuğu

Tarih 29 Haziran 2018, 16:31

Ağır yük taşımacısı Kübler Spedition 272 tonluk trafoyu kullanılacağı bölgeye taşıdı.

Alman enerji şebekesi operatörü TransnetBW’ın Baden-Württemberg’in kuzeydoğusundaki güç şebekesini 380 kW’ya yükseltme çalışmaları kapsamında, Hollanda’nın Nirnwege bölgesinde üretilen 272 tonluk trafoyu kullanılacağı bölgeye taşıdı. Bu özel yükün taşınması toplam ağırlığı 514 ton, uzunluğu 78 m olan araç katarıyla gerçekleştirildi. Taşıma sırasında yıpranmış ve neredeyse enkaz haline gelmiş köprüler yerine alternatif güzergahlar oluşturuldu, özel demiryolu bağlantı rayları döşendi.

Taşıma Şubat 2018’de başladı. İlk olarak kısa bir güzergahtan limana gidildi ve transformatör bir nehir gemisine yüklendi. Bir hafta sonra transformatör Heilbron şehrinde iki dev mobil vinç ile 350 ton taşıyabilen, 24 dingilli bir araca yüklendi. Yükü 1,50 metreye kadar kaldırarak engellerin aşılmasını sağlayabilen bu araç konseptinde 680 Bg’ye kadar güç sağlayan MAN ve Mercedes-Benz markalı 3 kamyonun itme gücünden yararlanıldı.  

Nakliye süreci uzun bir planlama gerektiren bu taşıma sırasında bir çok zorluğun aşılması gerekti, doğrudan hedefe gidilemedi, bazen taşra yollarından ve sokaklardan geçilmek zorunda kalındı. Michelfeld şehrindeki B14 karayolu ise tamamen trafiğe kapatıldı. Buradaki zayıf köprünün geçişinde 32 dingilli araç konsepti, 41 dingilli araç haline dönüştürülürken, Scheuerle-Intercombi dingiller transformatörün tam altına yerleştirildi ve milimetrelik bir çalışma ile uzmanlar yükü yeni bir köprüden geçirmiş oldular.

Yerleşim yerlirenden geçişi sırasında insanları hayretler içinde bırakan bu taşımayı izleyenlerin bir kısmı aracın yolunu kaybettiğini ve kent içindeki yolların dar köşelerinden dönemeyeceğini düşündüler. Ancak uzman proje taşımacıları önceden hazırlıklarını yaptı, sokak direkleri, trafik levhaları gibi birçok şeyi önceden yerinden çıkarıldı, bazı ağaç dalları kesildi, bazı yollara 200 adetten daha fazla durma yasağı levhası takıldı, üstlerinden geçilecek yaya kaldırımları zarar görmemeleri için çelik plakalarla kapladı veya plastik mantolama yapıldı. Geçiş sonrasında da herşey eski haline getirildi.


 

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