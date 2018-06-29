TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

Teva Stralis LNG'nin tasarrufundan memnun!

Teva Stralis LNG'nin tasarrufundan memnun!

Tarih 29 Haziran 2018, 16:23

Tıp ürünleri &#64258;irketi Teva, 6 ay boyunca filosunda sıvı doğal gaz ile çalışan Yeni Iveco Stralis LNG çekiciyi test etti.

400 Bg’lik Stralis LNG, dizel Euro-6 Stralis ile uzun yol taşımalarında 75.000 km boyunca aynı güzergahta aynı yükü taşıdı. Değerlendirmelerin sonucunda sürüş konforu aynı olan bu araçlardan LNG’li olanı daha az gürültü oluşumu, her 100 km’de 22,1 litre yakıt tüketimi ile beğeni topladı.

 Dizel aracın yakıt tüketimi ise 24,6 litre oldu. Dizel aracın masrafları 28.900 Euro olarak açıklandı, buna AdBlue’nun masrafları dahil. LNG çekicinin masrafları ise 21.260 Euro tuttu. Bu değerlerle de test süresince LNG çekici masraflardan 7.640 Euro tasarruf sağladı.Karbondioksit tasarrufu ise dizel varyasyona göre 6.698 ton oldu. 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

MAN'ın otonom sürüşlü araçları yollarda

 MAN'ın otonom sürüşlü araçları yollarda Otonom araçların ne zaman ve hangi şartlar dahilinde yollara çıkacağı belli olmasa da çalışmalar ve denemeler sürüy...

ABD için Freightliner Econic SD

 ABD için Freightliner Econic SD Avrupa'da kent içi atık toplama ve belediye hizmetlerinde kullanılan Mercedes-Benz Econic, Freightliner markası...
Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı