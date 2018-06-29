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Teva Stralis LNG'nin tasarrufundan memnun!

29 Haziran 2018, 16:23

Tıp ürünleri ﬂirketi Teva, 6 ay boyunca filosunda sıvı doğal gaz ile çalışan Yeni Iveco Stralis LNG çekiciyi test etti.

400 Bg’lik Stralis LNG, dizel Euro-6 Stralis ile uzun yol taşımalarında 75.000 km boyunca aynı güzergahta aynı yükü taşıdı. Değerlendirmelerin sonucunda sürüş konforu aynı olan bu araçlardan LNG’li olanı daha az gürültü oluşumu, her 100 km’de 22,1 litre yakıt tüketimi ile beğeni topladı.



Dizel aracın yakıt tüketimi ise 24,6 litre oldu. Dizel aracın masrafları 28.900 Euro olarak açıklandı, buna AdBlue’nun masrafları dahil. LNG çekicinin masrafları ise 21.260 Euro tuttu. Bu değerlerle de test süresince LNG çekici masraflardan 7.640 Euro tasarruf sağladı.Karbondioksit tasarrufu ise dizel varyasyona göre 6.698 ton oldu.