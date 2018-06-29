idem telematics'in Cargofleet Trailer'i sürekli gelişiyor

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29 Haziran 2018, 16:18

BPW bünyesindeki markalardan idem telematics’in römork ve yarı römorklar için sunduğu esnek telematik çözümü Cargofleet Trailer’in üç ana özelliği bulunuyor.

Cargofleet3 ile yeni fonksiyonlar

Değiştirilebilir kasaların yönetimi pratikleşti

Dijital dolgu ile emniyet

Müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilebilen Cargofleet Trailer telematik sisteminin temel donanım konfigürasyonu bile kapsamlı bir şekilde ana telematik ihtiyaçlarını karşılıyor. Müşteri ilave fonksiyon istediğinde çok basit bir şekilde sonradan ilaveler yapılabiliyor. Konseptin çekirdeği TC Trailer Gateway (Treyler giriş-çıkış kapısı) adı verilen sistem. TC Trailer Gateway, bilgi işleme merkezi olarak eklentilerin (Hub’ların) kapsadığı bilgileri topluyor ve kaydediyor, ayrıca bunları ana bilgisayara gönderiyor. Hub adı verilen eklentiler her zaman araca sonradan takılabiliyor ve sisteme bağlanabiliniyor. Böyle bir modüler sistem sayesinde kullanıcının başlangıç yatırımı az oluyor.Sistem ileriki tarihlerde sunulacak eklentiler için bağlantı noktalarına da sahip. Ayrıca var olan genişletme olanakları dışında, müşteriye özel spesifik eklentiler oluşturulabiliyor. Sistem sürekli olarak müşterilere yeni hub, yani eklenti çözümleri de sunuyor.; Sürekli olarak hangi çekicinin hangi römork ile bağlantılı olduğunu anında öğrenebilmeyi, sürekli değişen kombinasyonlarda kontrolü elde tutabilmeyi sağlıyor.Güvenli bir nakliye takibi için PosMonitor ile uydu ile pozisyon takibi, bağlantı ve yükleme durumu takibi, EBS-ikazları ve jeolojik menzil tespiti sağlanıyor. Pos Monitor, römorkla ilgili birçok sorunun cevabının alınabilmesini sağlıyor: Römork şu anda nerede? Ondan önce neredeydi? Ne zaman yola çıktı? Ne zaman yerine vardı? Ne kadar süre yoldaydı? Ne kadar park etti? Ne kadar hızlı kullanılıyor?EBS bilgilerinin işlenmesi ve iletilmesi sayesinde araç kullanım optimizasyonu ve optimize servis planlaması yapılıyor. İşlenen ve iletilen bilgiler içerisinde bulunanlar; yapılan kilometre, komponentlerin çalışması, EBS hata kodları ve fren davranış bilgileri.EBS Monitor ile PosMonitor + Sürüş stil analizi + Teknik gözetim + Aşınma indikatörleri dataları değerlendiriliyor. EBS Monitörün römork ile ilgili cevaplandırdığı sorular arasında şunlar da yer alıyor:Frigorifik kasadaki soğutucu makinanın gözetimi veya ısı yazıcısı ve istenmeyen ısılarda haber verilmesi sayesinde nakliye esnasındaki tüm ısı değişimleri sürekli anlık olarak kontrol altında tutulabiliyor.DIN EN 12830 standartlarına göre nakliye esnasında yapılan ısı kaydı sayesinde yükün kalite standardı sağlanıyor. Kapsamlı bir alarm yönetimi ile ısı kayıpları anında tespit edilip bildiriliyor.; (Lastik gözetimi) Sürekli olarak lastik basıncı ve ısısı ölçülüyor ve standart değerlerden sapma olduğunda sürücü ikaz ediliyor. Bu özellikler sayesinde yakıt tüketiminde tasarruf yapılabiliyor ayrıca sürüş güvenliğine de katkısı oluyor.(Fren balatası gözetimi) Fren balatası aşınma sensörleri, servis bakım aralıkları için iyi bir planlama yapılabilmesine önemli katkı sağlıyor. Bu sayede beklenmedik atıl kalmaların sayısı azaltılıyor ve aracın güvenliği arttırılıyor.(Yakıt gözetimi) Soğutucu makinasının, dizel deposunun durumunu sürekli olarak bilmek soğutmanın sağlıklı olarak yapılabilmesini mümkün kılıyor. Aynı zamanda bu konuda manipülasyon yapılması da engellenebiliyor.(Kapı gözetimi) Kapıların sürekli olarak gözetlenmesi sayesinde yükün kötü ellere düşmesi engellenebiliyor.idem telematics mühendisleri, Emons nakliye şirketinin profesyonelleri ile birlikte Cargoflett’e yeni özellikler kazandırdılar. Yeni yönetim ve güvenlik konseptinin ana unsuru “cargofleet3” portalı.cargofleet3; görülmeyen, dijital bir dolgu ile daha fazla güvenlik ve basitleştirilmiş yeni bir sistem yönetimi sunuluyor. Yeni geliştirilmiş fonksiyon için yeni donanıma ihtiyaç duyulmuyor. Ayrı elektrik ikmali, data algılama ve alma ve transfer değişmeden bakım gerektirmeyen Telematik kutusu TC Solar üzerinden iletiyor. Datalar; ihtiyaç ve kullanım hakkına göre online portalda ve mobil tabletler ile akıllı telefonlarda kullanılıyor.Yeni değiştirilebilir kasalar yönetimi modülü sayesinde park edilmiş değiştirilebilir kasaların yönetimi ve yerlerinin tespiti daha basit bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca değiştirilebilir kasaların envanter yönetimi de basitleştirilmiş. Aynı zamanda bayileri de destekleyen bu uygulama ile park edilmiş değiştirilebilir kasalar, sorumlu bayiler bazında tasnif edebiliyor.Bunun yanı sıra envanter olması gereken seviyenin altına indiğinde, bu durum cargofleet3 portalında hemen gösteriliyor. Bu şekilde carfofleet3 yalnızca kapsamlı bir şeffaflık ve envanterde daha etkin olmayı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda analiz ediyor ve bayilerin performansını da analiz edip optimize ediyor.Bu sistemle harici envanter tutucu hizmetini verenler de datalara ulaşabiliyor. Hasarlar mobil bir uygulama ile alınıyor, dokümante ediliyor. Tüm işlem süreçleri portalda görülebiliyor.Nakliye sektöründe hırsızlık en önemli problemlerden biri. Avrupa’da yılda 26.000 adet kasanın soyulduğu ifade ediliyor. Zarar çalınan yükün değeri ile sınırlı değil. Yükün yerine zamanında ulaşmaması nedeniyle ödenen cezalar, tamirat masrafları, ciro kayıpları da söz konusu.Bu durumlara karşı idem telematics, şimdi gizli bir dijital dolgu ile kasaları hırsızlara karşı koruyor. Yeni dijital dolgu; izni olmayanlar kasa kapılarını kurcalamaya başladığında, bunu hemen kayda alıyor ve sürücüye ile nakliye şirketine bildiriliyor, istenirse başkalarına da bildiriliyor. Ayrıca sistem hukuki geçerliliği olan çok iyi bir dokümantasyona izin veriyor. Var olan müşterilerin kullanımına da açılabiliyor ve şirketlerin iş süreçlerine uygun bir hale getirilebiliyor.