Anadolu Isuzu Novociti Life ile değişimi başlattı

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29 Haziran 2018, 16:18

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 2020 yılında 60 ülkeye ihracat ve 100 milyon Euro ciro hedefleri olduğunu söyledi.





Yeni otobüs yeni hedef













Yeni ürünler geliyor





İzmir'de, fuar alanında Anadolu Isuzu'nun otobüs ailesinin en yeni üyesi Novociti Life sektörle ilk kez buluştu.







Anadolu Isuzu’nun 8 metrelik yeni otobüsü Novociti Life, son dönemde Türkiye’de tasarlanan en yenilikçi otobüs. Küçük ve orta büyüklükteki kentlerde sürekli yüksek kapasite ile çalışacak şekilde tasarlanmış. Yakıt tüketimi düşük, üstelik yolcuya ve kente konfor ve değer katan tasarımı, üretim tekniği ve temel özelliklere sahip.

Novociti Life’ın boyunun 8 metre olması, tasarımda ve üretimde, sistem ve ana parça tedarikinde yeni çözümler ve bakış açıları gerektirmiş. Anadolu Isuzu tüm bu gereklilikleri karşılarken, hem ürün geliştirme ve üretim yeteneğini hem de Türkiye ve ihracat pazarları için gerekli uygunluk belgeleri için test prosedürlerini yerine getirme bilgi ve becerisi ile mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

















Anadolu Isuzu yeni 8 m'lik kent içi otobüsü ile en kısa LF (Alçak tabanlı/ basamaksız) otobüs üreticisi oldu.



Bu otobüsle, küçük kentler ile metro, metrobüs veya ana ulaşım arterlerini destekleyen hatlarda yeni bir dönem başlayacak. Bu otobüsün üretimi için özel arka aks ve güç aktarma sistemleri geliştirildi.





Teknik altyapı

İsimlendirilmesinde Novo ve Citi serileri birlikte kullanılan ve Love Flor’un kısaltması ‘Life’ eklenen Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT (Fiat Powertrain Technologi) marka NEF4 model motoru, 186 Bg güç ve 680 Nm tork üretiyor. FPT’nin EGR (Egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayan motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Otobüs manuel veya otomatik vitesli olarak tercih edilebiliyor. Manuel şanzıman ZF, otomatik şanzıman







Allison marka.

Novociti Life’ın gövde ve mekanik sistemi farklı yakıt ve enerji sistemlerinin kullanımına da uygun.

Arka aks ve ön aks bu otobüs için özel olarak tasarlanmış. Arka aks Brist. Diferansiyel dişliler dönüştürücü kutusu var, bu da otobüse özel ve iki şaft ile arkaya bağlanıyor. Küçük bir arka şanzımanla aynı yönde çalışıyor. Araca müşteri talebi doğrultusunda acil fren desteği ve benzeri tüm sürüş yardımcısı donanımları eklenebiliyor.

21 sabit koltukla, ayakta 39, 28, 32 ayakta olmak üzere 60 ila 53 arasında yolcu kapasitesi ile sunulan aracın koridor genişliği ve sahanlık alanı kendinden büyük otobüslerle aynı işlevsellikte.











Novociti Life'ın gelişiminde görev alan mühendislerden Özgür Adaş yeni ürünle ilgili olarak bilgi verdi. Otobüsün motor ve aktarma organları arkada yer alıyor. Ön kapak ve iki yana açılan yan kapaklar sayesinde motor ve şanzımanın bakım ve onarımı kolaylaşıyor. Burada oluşturulan platform, otobüse farklı güç üniteleri yerleştirilmesine de olanak sağlıyor.





































İnsan odaklı tasarım

Günümüzde yerel yönetimler, yolcular ve otobüs işletmecileri basamaklı otobüs istemiyor. Bunun temel nedeni iniş-binişlerde yaşanan zorluk, zaman ve yakıt kaybı, trafiğin yavaşlaması, yolculuğun yorucu olması olarak özetlenebilir. Ayrıca bebek ve engelli arabalarının giriş çıkışı için de basamaksız otobüsler tercih ediliyor. Bu nedenle alçak tabanlı basamaksız 12 metrelik otobüsler giderek dünya standardı oldu.







Anadolu Isuzu, basamaksız ve alçak tabanlı otobüs yapısını 8 metreye taşırken; özel ön ve arka aks, özel aktarma organları ve bunlara uygun bir yerleşim tasarlamış.

Novociti Life’ın gelişiminde görev alan mühendislerden Özgür Adaş, “Pazara 8 metrelik midibüslerden dönüştürülmüş bir kent içi ulaşım aracı yerine gerçek bir küçük otobüs sunuyoruz. Aracın boyunu olabildiğince kısa tutmaya ve yolcu kapasitesini arttırmaya çalıştık.

Bunu yaparken Isuzu kent içi otobüs ailesinin kimliğini yansıtması ve mümkün olduğunca ortak parça kullanımını sağlamak da ölçütlerden biri oldu” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “12 metrelik Citiport en büyük otobüsümüz, ortada 9,5 metrelik Citibus var. Novociti 7,5 metre. Bunları 8 metrede Novociti Life tamamlıyor.”







Novociti Life ön görünümde Citiport’u andıran bir yüze, içinde Citibus’la ortak torpido ve gösterge paneline, dolayısıyla da içeride ortak görünüm, işlev ve konfora sahip.

Yeni gövde tasarımlı, örme şasili otobüsün ağırlığı 6.400 kg. Tamamen profillerden oluşan karkas yapılı otobüste sahada görülen problemlere odaklanılmış, gürültü ve titreşim problemlerini ortadan kaldırma konusunda çok iyi sonuçlara ulaşılmış.























