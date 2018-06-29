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Anadolu Isuzu Novociti Life ile değişimi başlattı
29 Haziran 2018, 16:18
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 2020 yılında 60 ülkeye ihracat ve 100 milyon Euro ciro hedefleri olduğunu söyledi.
Anadolu Isuzu, bir yandan ticari araç alanında gelecekte yollarda görmeye başlayacağımız yeni ürünleri ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, uzmanlık alanı olan yolcu taşımacılığında, 8 metrelik alçak tabanlı kent içi otobüsü Novociti Life ile yeni bir çıkış yaptı.
Novociti Life’ın Türkiye tanıtımı, İzmir’de, Busword Otobüs Fuarı’nda gerçekleştirildi. Anadolu Isuzu, fuarın en dikkat çeken ürünlerden biri olan Novociti Life ile birlikte Citiport, Novo-S, Novolux, Turkuaz ve Visigo otobüslerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Yeni otobüs yeni hedef
Düzenlenen basın toplantısında, alçak tabanlı ve düşük işletim maliyetlerine sahip Novociti Life’ın küçük boyutlu otobüs konsepti ile hem yurt içinde hem yurtdışında yoğun ilgi göreceğini söyleyen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan; Novociti’ye göre daha fazla yolcu kapasitesi ve daha ferah bir iç mekan sunan Novociti Life’ın ilk 80 adedinin Bingöl halkına hizmet vereceğini bildirdi.
2020 hedeflerinin; aralarında İngiltere, Avustralya ve Güney Afrika’nın da bulunduğu 60 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, 100 milyon Euro ciroya ulaşmak olduğunu ifade eden Tuğrul Arıkan; Türkiye ve ihraç pazarlarında daha etkili olmalarını sağlayacak Novociti Life’ın geliştirilmesine katkıda bulunan tüm ekibe teşekkür etti.
Yeni ürünler geliyor
Anadolu Isuzu’nun diğer projeleri ile ilgili de bilgi veren Arıkan; özellikle Türkiye’nin savunma sanayine yönelik tek arazi aracı üreticisi konumunda olduklarını vurguladığı konuşmasında, D-Max’ın ve Novo serisi otobüslerin, dışardan fark edilmeyen, el bombasına dayanıklı zırhlı versiyonları ile bu alanda gelişimin sürdüğünü bildirdi.
Arıkan; ayrıca Tatra iş birliği ile Anadolu Isuzu’un çok çekerli ve savunma sanayi amaçlı ağır araçlar üreteceğini, bununla ilgili hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
Anadolu Isuzu’nun ürün gamını ağır ve özel amaçlı, 4x4’den 20x20’ye uzanan bir yelpazede genişletme olanağı sağlayacak Tatra, dünyaca ünlü bir Çekya markası. Dünyada üretilen tüm kamyonlardan farklı şasi ve süspansiyon sistemleri bulunan Tatra, Euro 6 normunu da hava soğutmalı motorlarıyla karşılıyor.
İzmir'de, fuar alanında Anadolu Isuzu'nun otobüs ailesinin en yeni üyesi Novociti Life sektörle ilk kez buluştu.
Anadolu Isuzu’nun 8 metrelik yeni otobüsü Novociti Life, son dönemde Türkiye’de tasarlanan en yenilikçi otobüs. Küçük ve orta büyüklükteki kentlerde sürekli yüksek kapasite ile çalışacak şekilde tasarlanmış. Yakıt tüketimi düşük, üstelik yolcuya ve kente konfor ve değer katan tasarımı, üretim tekniği ve temel özelliklere sahip.
Novociti Life’ın boyunun 8 metre olması, tasarımda ve üretimde, sistem ve ana parça tedarikinde yeni çözümler ve bakış açıları gerektirmiş. Anadolu Isuzu tüm bu gereklilikleri karşılarken, hem ürün geliştirme ve üretim yeteneğini hem de Türkiye ve ihracat pazarları için gerekli uygunluk belgeleri için test prosedürlerini yerine getirme bilgi ve becerisi ile mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
Anadolu Isuzu yeni 8 m'lik kent içi otobüsü ile en kısa LF (Alçak tabanlı/ basamaksız) otobüs üreticisi oldu.
Bu otobüsle, küçük kentler ile metro, metrobüs veya ana ulaşım arterlerini destekleyen hatlarda yeni bir dönem başlayacak. Bu otobüsün üretimi için özel arka aks ve güç aktarma sistemleri geliştirildi.
Teknik altyapı
İsimlendirilmesinde Novo ve Citi serileri birlikte kullanılan ve Love Flor’un kısaltması ‘Life’ eklenen Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT (Fiat Powertrain Technologi) marka NEF4 model motoru, 186 Bg güç ve 680 Nm tork üretiyor. FPT’nin EGR (Egzoz gazı geri çevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayan motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor. Otobüs manuel veya otomatik vitesli olarak tercih edilebiliyor. Manuel şanzıman ZF, otomatik şanzıman
Allison marka.
Novociti Life’ın gövde ve mekanik sistemi farklı yakıt ve enerji sistemlerinin kullanımına da uygun.
Arka aks ve ön aks bu otobüs için özel olarak tasarlanmış. Arka aks Brist. Diferansiyel dişliler dönüştürücü kutusu var, bu da otobüse özel ve iki şaft ile arkaya bağlanıyor. Küçük bir arka şanzımanla aynı yönde çalışıyor. Araca müşteri talebi doğrultusunda acil fren desteği ve benzeri tüm sürüş yardımcısı donanımları eklenebiliyor.
21 sabit koltukla, ayakta 39, 28, 32 ayakta olmak üzere 60 ila 53 arasında yolcu kapasitesi ile sunulan aracın koridor genişliği ve sahanlık alanı kendinden büyük otobüslerle aynı işlevsellikte.
Novociti Life'ın gelişiminde görev alan mühendislerden Özgür Adaş yeni ürünle ilgili olarak bilgi verdi. Otobüsün motor ve aktarma organları arkada yer alıyor. Ön kapak ve iki yana açılan yan kapaklar sayesinde motor ve şanzımanın bakım ve onarımı kolaylaşıyor. Burada oluşturulan platform, otobüse farklı güç üniteleri yerleştirilmesine de olanak sağlıyor.
İnsan odaklı tasarım
Günümüzde yerel yönetimler, yolcular ve otobüs işletmecileri basamaklı otobüs istemiyor. Bunun temel nedeni iniş-binişlerde yaşanan zorluk, zaman ve yakıt kaybı, trafiğin yavaşlaması, yolculuğun yorucu olması olarak özetlenebilir. Ayrıca bebek ve engelli arabalarının giriş çıkışı için de basamaksız otobüsler tercih ediliyor. Bu nedenle alçak tabanlı basamaksız 12 metrelik otobüsler giderek dünya standardı oldu.
Anadolu Isuzu, basamaksız ve alçak tabanlı otobüs yapısını 8 metreye taşırken; özel ön ve arka aks, özel aktarma organları ve bunlara uygun bir yerleşim tasarlamış.
Novociti Life’ın gelişiminde görev alan mühendislerden Özgür Adaş, “Pazara 8 metrelik midibüslerden dönüştürülmüş bir kent içi ulaşım aracı yerine gerçek bir küçük otobüs sunuyoruz. Aracın boyunu olabildiğince kısa tutmaya ve yolcu kapasitesini arttırmaya çalıştık.
Bunu yaparken Isuzu kent içi otobüs ailesinin kimliğini yansıtması ve mümkün olduğunca ortak parça kullanımını sağlamak da ölçütlerden biri oldu” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “12 metrelik Citiport en büyük otobüsümüz, ortada 9,5 metrelik Citibus var. Novociti 7,5 metre. Bunları 8 metrede Novociti Life tamamlıyor.”
Novociti Life ön görünümde Citiport’u andıran bir yüze, içinde Citibus’la ortak torpido ve gösterge paneline, dolayısıyla da içeride ortak görünüm, işlev ve konfora sahip.
Yeni gövde tasarımlı, örme şasili otobüsün ağırlığı 6.400 kg. Tamamen profillerden oluşan karkas yapılı otobüste sahada görülen problemlere odaklanılmış, gürültü ve titreşim problemlerini ortadan kaldırma konusunda çok iyi sonuçlara ulaşılmış.
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