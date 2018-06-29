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SCHWARZMULLER,asfalt damperlerinde anlık takip ve güvenli uygulamalar

SCHWARZMULLER,asfalt damperlerinde anlık takip ve güvenli uygulamalar

Tarih 29 Haziran 2018, 16:08

chwarzmüller’in ısı yalıtımlı damper küvetlerinde hem asfalt karışımının ısısı hem de asfaltın çekirdek ısısı anlık olarak takip ediliyor.

Schwarzmüller CEO’su Roland Hartwig; damper küveti duvarlarında yer alan gelişmiş sensörlerin asfaltın ısısını ölçerken, asfalt çekirdeğinin ısısının da algoritma ile takip ettiklerini ifade ediyor.

Özel olarak Schwarzmüller için geliştirilmiş ısı sensörleri şaside sabitlenmiş olan gösterge birimini yönetiyor. Her bir sensör tarafından algılanan ısı değerleri ve kullanılan algoritmalar doğrultusunda asfalt karışımının ısısı belirlenerek gösteriliyor.

Schwarzmüller aynı zamanda araçların asfalt makinası bağlantısını da optimize etmiş. Bu sayede ısı yalıtımlı damper küvetleri her türlü asfalt makinasına bağlanabiliyor ve materyal transferinde her türlü hatanın önüne geçiliyor. Ayrıca damper elektronik havalı süspansiyon sistemi sayesinde hızlı bir şekilde kaldırılıp indiriliyor. Asfalt makinasına, asfaltın aktarımı sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor.

 

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