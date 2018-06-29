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MEILLER 44 Light Serisi ile damperde faydalı yük arttı

MEILLER 44 Light Serisi ile damperde faydalı yük arttı

Tarih 29 Haziran 2018, 15:39

Damper üreticisi Meiller ağırlık optimizasyonunu yeniden yaptığı damperlerini piyasaya sundu.

Şimdi Meiller damperlerin boş ağırlığı 4.360 kilogramdan başlıyor. Ağırlığı optimize edilmiş BPW ve SAF akslarla donatılan yeni 44 Light damper serisinde şasi önemli oranda hafiflerken, tüm parçalar ekstra güçlendirilmiş. Güçlendirilmiş yan duvarların ön panelle olan kenar bağlantı yerlerinde yenilikler var. Damperlerin alın olarak tabir edilen ön duvar kenarları güçlendirilirken daha iyi bir stabiliteye sağlanmış. Arka duvar panelinde de yenilikler var. Meiller istenirse damper küvetinin arka kısmını uygun çelik levhalarla güçlendiriyor. Küvet arka kapak kilidi biraz daha öne çekilmiş ve 3 derecelik bir açıda bile damper kapağı açılıyor. Bu özellik, devrilmeye karşı çok daha iyi bir stabilite sağlıyor. Ayrıca damper küvetler optimize edilip biraz daha alçak hale getirilmiş. Damper küveti şimdi tam olarak araç kasasının üstüne yatıyor ve bu sayede araç tam dolu iken stabiliteyi bozan kuvvetlerin etkisine daha dayanıklı hale geliyor. Ayrıca ilk defa hafif alüminyum damper küvetleri ısı yalıtımı ile sunuyor. Yalıtımın hammaddesi bir hidrofoben. Bu maddenin rutubete ve 200 dereceye kadar olan ısılara karşı çok dayanıklı olduğu bildiriliyor.

 

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