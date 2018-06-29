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ABD için Freightliner Econic SD
29 Haziran 2018, 15:27
Avrupa'da kent içi atık toplama ve belediye hizmetlerinde kullanılan Mercedes-Benz Econic, Freightliner markası ile ABD pazarında.
Kuzey Amerika'da bu kamyonun pazara sunulmasında Daimler, küresel platform stratejisinden faydalanıyor. ABD'li Econic aynı Alman kardeşi gibi dünyanın en büyük kamyon üretim merkezinde üretiliyor. Buradan Gaffney şehrine ulaşırılıyor ve son montajı yapılıyor. Freightliner tarafından Kuzey Amerika pazarına uyarlanan Econic SD modelinde 6 silindirli düz sıra motor bulunuyor; DD8 (350 Bg). Bu motor Detroit'te üretiliyor ve Daimler Trucks MDEP platformuna sahip.
Freightliner Econic düşük basamak girişli, büyük sürücü kabini yola göre daha düşük bir pozisyonda yer alan bir araç. Kabini çepeçevre panoramik bir görüşe sahip. Bu sürücüye iyi bir görüş sağlayan ve güvenliği arttıran çok önemli bir özellik.
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