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DAF ve VDL'nin elektrikli kamyonu
29 Haziran 2018, 15:23
DAF ve VDLişbirliği ile geliştirilen CF Elektric 4x2 çekici, saha testleri ile müşteri deneyimleri için hazır.
Konvansiyonel bir DAF CF temeli üzerine geliştirilen elektrikli çekicinin güç aktarım sistemi VDL'den. 210 kW güce ve 100 km menzile sahip çekicinin boş ağırlığı 9,7 ton, toplam yüklü ağırlığı 40 ton. 1 veya 2 dingilli bir yarı römorkla birlikte şehir içi dağıtımda kullanılmak üzere geliştirilen araca gücünü VDL E-Power teknolojisi sağlıyor. VDL elektrikli motorun maksimum gücü 286 Bg, torku 2.000 Nm. Lityum-iyon bataryalı aracın hızlı şarj ile yalnızca 30 dakikada şarj edilebildiği, bataryanın komple şarjının ise 1,5 saat sürdüğü bildiriliyor.
DAF Trucks Başkanı Preston Feight; şehir idareleri Avrupa'da emisyonsuz ve neredeyse sessiz araçları mecburi kıldığında, DAF müşterilerinin doğru çözümü hemen ellerin altında bulacağını belirtiyor. VDL Başkanı Willem van der Leegte ise VDL'nin full elektrikli otobüsleri ile pazar lideri olarak DAF ile yaptığı iş birliğinin çok önemli bir proje olduğunu söylüyor.
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