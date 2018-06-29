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Siemens’in bataryasız elektrikli çözümü

Siemens’in bataryasız elektrikli çözümü

Tarih 29 Haziran 2018, 15:17

Siemens; karayolu yük ta?›malar›nda daha az karbondioksit emisyonu için sürdürülebilir çözüm elektro mobilite, diyor.

Siemens otoyollar ve kamyon trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda örneğin; liman ve fabrika alanları çevresi, toptancı halleri ve büyük dağıtım merkezleri arasında kullanılmak üzere de eHighway sistemi geliştirilmiş.

eHighway sisteminde; kamyonlar aynı troleybüsler gibi havai bir elektrik hattı sayesinde elektrikle besliyor. Bu sayede enerji tüketimi %50 azalıyor, emisyon salınımı da sıfır.Geçen yıldan buyana İsveç ve Kaliforniya’daki projelerde sistem deneniyor. Siemens, eHighway sistemi ticari anlamda uygun mu,değil mi, araştırıyor.İsveç’teki proje Scania, Kaliforyina’daki proje Volvoişbirliğiyle yürütülüyor.  

Los Angeles Limanı çevresinde ve Long Beach’de farklı  kamyon konfigürasyonlarıında bu alt yapı üzerinde çeşitli testler yapılıyor.

Sistemin ana prensibi hibrid tahrik ve elektrik hatlarının birlikte çalışması. Araç tavanında, havai elektrikli hattan elektrik çeken ataşmanlar bulunuyor, tüm bunlar hibrit sistemle kombine edilmiş. Havai hattı olmayan sokaklarda aracı hibrid motoru hareket ettiriyor.

Hibrit tahrik sistemi, yanma hücreli sisteme göre çok daha fazla etkili ve verimli deniyor. Daha uzun bir kullanım süresine sahip ve az bakım gerektiriyor.

Sistem bir çok farklı hibrid konfigürasyonlarına da açık. Akıllı bir elektrik çekme sistemi var. Bir sensör sistemi, elektrik çekme ataşmanını saatte 90 km hıza kadar havai hatta bağlı tutuyor ve gerektiğinde bağlantıyı› kesiyor. Elektrik çekme ataşmanı, aracın hareketlerini şeridi içerisinde eşitliyor, şerit takip sistemine gerek duyulmuyor. Ataşmanlar elektrik enerjisini doğrudan kamyon naklediyor, böylelikle optimum olarak %80’in üzerinde etkinlik sağlanıyor.

Fren yapan ve ivmelenen kamyonlar, bu esnada oluşan enerjiyi birbirleri arasında havai hat üzerinden kullanabiliyor. Örneğin yokuş aşağı ve rampa çıkışında olğu an elektrikli fren enerjisi istendiğinde enerji ikmal ağına gönderilebiliyor.

 

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