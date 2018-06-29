|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
VolksWagen'den ABD’ye hızlı şarj istasyonları
29 Haziran 2018, 14:50
Volkswagen’in yan kuruluşu Haziran 2019'a kadar ABD’de 500 adet şarj istasyonu kuracak.
2.000 adet hızlı şarj ünitesi yerleştirecek. Bu hamle ile Volkswagen ABD’nin 17 büyük metropolüne erişimi olacak.Şarj istasyonlarının büyük bölümü Walmart şubelerinde ve otoyol kenarlarında yer alacak. Bu istasyonlarda araçların bir dakikada 30 kilometrelik yola yetecek kadar şarj edileceği belirtiliyor.
Şirket bu proje ile ABD’nin elektrifikasyonuna 2 milyar Dolar yatırım yapma cezasını da yerine getirmiş olacak. Bu yatırımın 800 milyonu e-mobilitenin en yoğun olduğu Kaliforniya eyaletine yapılıyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.