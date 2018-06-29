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VolksWagen'den ABD’ye hızlı şarj istasyonları

VolksWagen'den ABD’ye hızlı şarj istasyonları

Tarih 29 Haziran 2018, 14:50

Volkswagen’in yan kuruluşu Haziran 2019'a kadar ABD’de 500 adet şarj istasyonu kuracak.

 2.000 adet hızlı şarj ünitesi yerleştirecek. Bu hamle ile Volkswagen ABD’nin 17 büyük metropolüne erişimi olacak.Şarj istasyonlarının büyük bölümü Walmart şubelerinde ve otoyol kenarlarında yer alacak. Bu istasyonlarda araçların bir dakikada 30 kilometrelik yola yetecek kadar şarj edileceği belirtiliyor.

Şirket bu proje ile ABD’nin elektrifikasyonuna 2 milyar Dolar yatırım yapma cezasını da yerine getirmiş olacak. Bu yatırımın 800 milyonu e-mobilitenin en yoğun olduğu Kaliforniya eyaletine yapılıyor.

 

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