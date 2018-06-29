Hareketin gözü; algılıyor, değerlendiriyor, uyarıyor, yazıyor!

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29 Haziran 2018, 13:38

Ausis Genel Müdürü Mustafa Teker: Aracınızı akıllandıralım !

Taşıt verilerini eş zamanlı olarak sürekli toplamak, bu verileri bir veya bir kaç merkezde depolamak, gerekirse uzaktan sürücüye uyarı yollamak veya sürücüye rağmen doğrudan araca müdahale etmek üstüne yapılan ve başlagıçta ütopik gelen çalışmalar, günlük hayata yansımaya başladı.















Ausis Akıllı Ulaşım Sistemleri şirketi, bu alanda faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcı. Araçları kaza önleyici ve sürücüyü uyaran, verileri toplayan ve saklayan sistemlerle donatan şirket, Türkiye pazarına ünlü bilişim şirketi Intel tarafından 15,5 milyar dolara alınan Mobileye’nin ürünlerini sunuyor.





Sistem tüm araçlara uyumlu. En eski araca bile montajı yapılabiliyor.

Araç kendi verileri ile birlikte dış verileri de algılıyor. Kör nokta algılayıcı ve uyarıcıları, öndeki araçla olan mesafe, şerit takip gibi hareket ve temel sürüş verileri algılanıp değerlendiriliyor. Sürücü uyarılıyor, yardımcı sürüş donanımları ile kazalar önlenebiliyor.

Sürüş ve sürücüye ait tüm veriler toparlanıyor.

Filo müdürü bütün filoyu ya da bölge müdürleri sadece sorumluluğu olan araçların bilgilerine erişebiliyor. Merkezi bir veri tabanı üzerinden her şeyi kontrol ediyor.

İnternet ağından sinyal almadığı zaman da cihaz fonksiyonuna devam ediyor, sadece bilgileri geçici biri süre gönderemiyor











Sürekli uyanık kalan göz

Mobileye, bir start up olarak 1996 yılında İsrail’de bir profesör ve iki yardımcısı tarafından oluşturuldu. İlk sekiz yıl hiçbir satış olmadı. 100 kişilik mühendis ekibi tamamen ar-ge üzerine çalıştı. 2007 yılında Newyork Borsası’na kote oldu. Sistemin işleyişi ve giderek önem kazanması ile birlikte hızlı bir gelişme dönemi başladı. İki yıl içinde bütün araç üreticilerine ürün tedarik edebilir hale gelindi. Günümüzde Newyork Borsası’nda halka açık şirket olarak işlem görüyor. Mobileye’in çalışma alanları arasında otonom araçlar da var. Intel’in yatırım yapmasının nedenlerinden biri de bu...















Her araca uygun

Bu sistemin bir bacağı aracın elektroniğine ve motora bağlı, bir bacağı Mobileye sistemine, bir bacağı da mobil şebekeye bağlı. Araç verilerini Mobileye topluyor. Uydulara pozisyon bilgilerini gönderiyor. GSM üzerinden bilgiler, bir bulut ortamında bulunan merkezi veri tabanına aktarılıyor. Sürücü kendi cep telefonundan sunucuya bağlanıp raporlarını görebiliyor.









































Verileri algılayan, ileten, değerlendiren ve giderek veriler arasında karşılaştırma yaparak sonuçlar üreten algılayıcılar, işlemciler ve yazılımlar yaygınlaşıyor. Bu sistemler, araç üreticileri tarafından orijinal ekipman olarak ya da işletmeciler tarafından sonradan araçlara takılarak kullanılıyor.Ausis Genel Müdürü Mustafa Teker, Mobileye’yi şöyle anlatıyor: “Mobileye odak noktası ‘koruma’ olan ileri çarpışma önleyici bir sistem olarak her türlü kazadan sürücünün uzak durmasına yardım ederek sürüş güvenliğini maksimize ediyor.Yüksek çözünürlükte görme sensörüne, yani yola bakan ve sürekli-uyanık kalan bir “göze” sahip sistem; potansiyel tehlikeli durumları sürekli “görüp”, analiz eder ve gerçekleşmek üzere olan tehlikelere karşı sürücüyü uyararak ona önlem alabileceği zamanı sağlar.Türkiye’de Mobileye’in aftermarket - satış sonrası çalışmalarını biz yapıyoruz.BMC, Isuzu, Temsa gibi araç üreticilerine sistem sağlıyoruz.Ayrıca pazarda var araçlara da çok eski, klasik, elektronik alt yapısı olmayan araçlar bile olsalar, sistemi adapte edebiliyoruz.Filolara da çözüm sunuyoruz. Bu alanda başlangıç noktamız şehirler arası çalışan otobüsler oldu. Ausis 2016’nın başında kuruldu, ilk müşterimiz Kamil Koç oldu. Bugün 500’ün üzerinde Kamil Koç otobüsünde sistemimiz aktif olarak kullanılıyor. Özmal araçlarda kazaların azalması konusunda aldıkları sonuçlar onları memnun ediyor. Has Turizm ile daha özel ve filo yönetimini de kapsayan bir anlaşma yaptık. Sistemimiz sürücü performansını, eğitimini ve değerlendirmesini kapsayan modüllere de sahip.