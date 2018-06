Lassa'dan sürdürülebilir tarıma yönelik proje

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

29 Haziran 2018, 12:43

Lassa; Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak projesi ile 5 yılda

30.000’e yakın çiftçiye ulaştı



Lassa, Türkiye’nin geleceğine hizmet eden çiftçilerin yanında

Lassa’dan öneriler

Brisa’nın öncü markalarından Lassa, “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi ile 2013 yılından bu yana çiftçileri ve tarımı destekliyor. Lassa ekibinde yer alan deneyimli ziraat mühendisleri, çiftçilere yerel şartlara ve bölgesel ürün çeşitliliğine göre iyi tarım uygulamaları, verimlilik ve tarım ekonomisi alanında danışmanlık sunuyor. Aynı zamanda tarım araçlarının emniyetli ve verimli kullanımı için de çalışmalar yapılıyor, tepe lambası ve reflektör gibi güvenlik ekipmanları Lassa ekipleri tarafından ücretsiz olarak araçlara monte ediliyor.Bu yıl bir aylık bir sürede gerçekleştirilen proje ile Lassa, Bursa’dan Diyarbakır’a Türkiye’nin tarım arazilerini karış karış gezdi. 14 ildeki 70 köyde, 5.520 çiftçi ile bir araya geldi. 9.000 km yol yaparak 2.500 traktöre tepe lambası montajı gerçekleştirdi. Bu yıl ayrıca iyi tarım uygulamaları hakkında yeni bir seminer serisi başlatan Lassa, düzenlediği yarışmalarla da çiftçilerin sürdürülebilir, karlı ve çevre ile dost tarım yöntemlerini benimsemelerine yardımcı oldu.Böylece Lassa, 5 yılda 62.000 km yol yaparak 680 köyde 30.000’e yakın çiftçiye ulaştı, 17.000’den fazla reflektör ve 2.500 tepe lambası montajı gerçekleştirdi.43 yıldır gerek ürün ve hizmet inovasyonları gerek kurumsal sorumluluk çalışmalarıyla çiftçinin ve tarımın gelişimi için çalıştıklarını ifade eden; “Brisa olarak bugün tarım alanında emek vermenin büyük bir tutku ve azim gerektirdiğinin farkındayız. Ayrıca tarımın ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimindeki rolünü de düşündüğümüzde çiftçilere destek sunmanın, tüm Türkiye’yi desteklemek anlamına geldiğini biliyoruz. Bu doğrultuda 40 yılı aşkın süredir yenilikçi tarım lastiklerimizi en uygun koşullarda çiftçilerle buluşturmaya odaklanıyoruz. 2013 yılından bu yana ise sunduğumuz bu değeri artırdık ve yaklaşık 30 bin çiftçinin en sağlam yol arkadaşı olduk. Hedefimiz çiftçilerimizle birlikte en verimli, sürdürülebilir ve emniyetli tarım uygulamalarını ve araç kullanımını ülkemizde yaygınlaştırmak. Bu sayede Anadolu topraklarında tarımın nesiller boyunca devamına destek olmak” dedi. Aynı zamanda çiftçilerin topraklarından daha fazla verim almaları için tarım danışmanlarıyla aralıksız çalıştıklarını belirten, “Tarım danışmanlarımızla birlikte beş yıldır sahadayız, çiftçilerimizin her an yanındayız. Verdiğimiz eğitimlerle çiftçilerimizin daha fazla hasat aldığını gözlemliyoruz. Örneğin; Manisa, Salihli’de tarım danışmanlarımızın çiftçilerimize verdiği eğitim ve destekle ağaç başına 30 kilo hasat alan çiftçilerimiz, bir sonraki yıl 70 kilolara kadar hasadını artırdı. Konya bölgesinde yapılan çalışmalarla, bir dönümde 3,5 ton olan patates hasadı bir sonraki yıl 5 tona çıktı” diye konuştu.Bir yandanprojesi ile çiftçilerin yanında yer alan Lassa, bir yandan da zor şartlarda yüksek performans ve verimlilik sağlayan lastikler geliştirme ve üretme konusunda sektöre öncülük ediyor. Lassa lastikleri, lastiğin arazide maruz kaldığı koşullara dayanıklı özel sırt kauçuğu ile sağlamlık sunuyor. Ayrıca Lassa, Brisa’nın Ar-Ge ve inovasyon gücü ile tarımda fark yaratan yeni teknolojilere imza atıyor. Böylece lastiğin kendini daha kolay temizleyebilmesini sağlayan çift açılı dişler gibi önemli yenilikler çiftçilerle buluşuyor. Brisa, sağlam ve yenilikçi tarım lastiklerini 5 yıl garanti ile sunarak da çiftçilere özel bir destek sağlıyor.Lassa, 43 yıllık lastik geliştirme ve üretme deneyimi, son 5 yıldır “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi ile edindiği veriler ve tarım uzmanlarının sunduğu bilgiler ışığında doğru lastik kullanımı ve iyi tarım uygulamaları konusunda önemli bir birikime sahip.Lassa uzmanları, çiftçilere lastik kullanımı ile ilgili şu tavsiyelerde bulunuyor:• Tohum yatağını açarken kullanılan lastik genişliği, tohum yatağına zarar vermeyecek şekilde seçilmeli, gerekirse lastik değiştirilerek ince taban kullanılmalı• Yanlış hava basınçlı lastik ile ekim alanına girmek toprağın gereğinden fazla sıkışmasına sebep olarak verimi azaltacaktır. Bu nedenle lastik hava basınçları düzenli aralıklarla kontrol edilmeli.• Fazla yakıt tüketimine sebep olarak ekonomik ve çevresel zarar yaratması nedeniyle yanlış hava basınçlı lastiklerle tarla sürülmemeli• Lastik ömrünü azalttığı için lastiklerin içine ağırlık yapması için su koyulmamalı• Patinaj yakıt tüketimini artırdığı için lastik seçerken ekim, sürüm sırasında daha az patinaj yapan desenler seçilmeli• Sürüş emniyeti için reflektör vb. güvenlik araçlarından yararlanılmalıLassa ziraat mühendislerinin saptadığı iyi tarım uygulamalarına yönelik başlıca önerileri ise şöyle;• Kuvvetli bir bitki yetiştirmek için öncelikle toprak, iklim, su koşullarına uygun tür, çeşit anaç ile uygun yer seçilmeli• Erozyona karşı toprak su muhafaza tedbirleri alınmalı, çoraklık, taban suyu gibi sorunlar varsa ıslah, drenaj, tesviye işleri yapılmalı• Üretimde kullanılacak tohum, fide ve fidan gibi üretim materyalleri TKB’den üretim izinli, tescilli ve sertifikalı materyallerden seçilmeli• Uygun zaman ve miktarda gübreleme için yılda en az bir defa toprak analizi, ihtiyaç duyulduğunda ise yaprak analizi yaptırılmalı• Ekilecek kültür bitkisine ait sağlıklı ve güvenilir tohum yatağı oluşturulmalı• Toprak işlenirken uygun ekipman ve lastik seçilmeli• Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede öncelikle kültürel önlemler, fiziksel, biyolojik, mekanik mücadele ile tuzak kullanımı gibi biyoteknik yöntemler uygulanmalı son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurulmalı• Tarım uygulamaları her canlının doğal dengenin bir halkası olduğu bilinciyle gerçekleştirilmeli.