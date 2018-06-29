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Otokar IOS ve Android uygulaması yayında!

29 Haziran 2018, 12:34

Otokar, dijital dönüşüm stratejisi kapsamında sektörde öncü işlere imza atmaya devam ediyor.

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayii şirketi Otokar, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kullanıcı beklentileri doğrultusunda tasarladığı yenilikçi araçları, Ar-Ge çalışmaları ve sahip olduğu teknolojilerle sektöre yön veren Otokar, dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde geliştirdiği akıllı asistan uygulamasını araç sahiplerinin kullanımına sundu.



10’DAN FAZLA İŞLEM TEK TIKLA PARMAK UCUNDA

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 4 ana temada 15 farklı proje üzerinde yürüttüğü çalışmalarla müşteri ve çalışan memnuniyetini ana odağına alan Otokar, Android ve IOS işletim sistemine sahip telefonlar için geliştirdiği uygulamayla araç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak. Otokar müşterilerinin vazgeçilmezleri arasında yer alacak uygulama üzerinden 10’dan fazla işlemi tek tıkla gerçekleştirilebilecek.



SERVİS ZAMANINI UNUTMAYA SON

Kullanıcılar Otokar’ın uygulaması sayesinde bundan böyle araç garanti başlangıç bitiş tarihlerini, periyodik bakımlarını, yer ve zamanlamaları takip edip; bulunduğu bölgeye en yakın bayi ve servisleri görüntüleyip, yol tarifi alabilecek. Dahası, aracın ömrünü ve verimliliğini uzatan düzenli bakım paketleri içeriklerini uygulamadan görüntüleyebilecek. Otokar ve ürünleri hakkında güncel bilgilerin, kampanyaların görüntülenebildiği uygulama üzerinde acil durumlar için tek tıkla ulaşılabilen “Acil Numaralar” bölümü de yer alıyor. Otokar Destek Hattı ve Otokar WhatsApp Hattı’na erişim imkanı da sunan uygulama, araç gösterge panelinde yer alan simgeleri de dile getiriyor. “Gösterge Paneli” bölümünü kullanan araç sahipleri, kullandığı araca özel simgeleri detaylıca ne işe yaradığını öğrenebiliyor.



ARAÇ ÖMRÜNÜ UZATACAK TÜYOLAR

Ticari araç sahipleri Otokar uygulaması üzerinden araçlarına özel olarak hazırlanan video içeriklere de "Eğitim" bölümünden ulaşabilecek. Araç tanıtımlarının yer aldığı video içeriklerinin yanı sıra araç sahipleri teknik konularda da uygulamayı kullanabilecek. Hesaplı ipuçlarının bulunduğu uygulama ile Otokar kullanıcıları, araçlarını daha ekonomik kullanıp; olabilecek arızaları minimuma indirebilecek.



TANIMADIĞINIZ BÖLGELERDE YABANCILIK ÇEKMEYE SON

Otokar’ın uygulaması park sorununu da tarihe karıştıracak. Araç sahipleri ilk kez gittikleri yerlerde artık yabancılık çekmeyecek. Araçlarını park ettikleri bölgeleri dijital harita üzerinden işaretleyen kullanıcılar, tek bir tıkla park ettiği yeri görüntüleyip, navigasyon uygulaması ile aracına ulaşabilecek. Bu bölüm üzerinde araç kullanıcıları ayrıca park ettiği yeri yolcularıyla da paylaşabilecek. Aracın park süresi, park edilen yer gibi bilgilerinin de paylaşılabildiği uygulama ile en yakın yakıt istasyonları da görüntülenip; yol tarifi alınabiliyor.



