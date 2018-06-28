Türkiye’de ilk kez çevreye duyarlı sızdırmazlık profilleri üretilecek

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

28 Haziran 2018, 14:22

Standard Profil Grubu ve Düzce Üniversitesi arasında ‘Çevreye Duyarlı Sızdırmazlık Profilleri’ üretilmesi için başlatılacak Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri için bir protokol imzalandı.

Dünya otomotiv endüstrisi için 1977 yılından bu yana sızdırmazlık profili üreten Standard Profil Grubu ve Düzce Üniversitesi arasında bugün imzalanan protokol Kapsamında ‘Çevreye Duyarlı Sızdırmazlık Profilleri’ üretilmesi için harekete geçildi., Standard Profil Grubu’nun fiziksel ve toplumsal çevreye saygılı bir yaklaşımla sanayi-toplum ilişkisine önem verdiğini belirtti. Grubun çevreci gelişmelere öncülük etme misyonu doğrultusunda Ar-Ge’nin de çözümün önemli bir parçası olduğununun altını çizen Kutlu, “İkisi Türkiye’de olmak üzere toplamda üç Ar-Ge merkezimiz, yanı sıra Almanya ve Amerika’daki toplam üç dizayn ve mühendislik ofisimiz bulunuyor. Fabrikalarımızın bulunduğu bölgeler başta olmak üzere, dünyada toplam 13 üniversite ile gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge projeleri de bu stratejimizin bir parçası. Düzce Üniversitesi ile gerçekleştireceğimiz bu proje ile ürünlerimizin formüllerinin içerisinde Düzce ve yöresinde doğal olarak yetişen bitkilerden elde edilecek malzemeleri kullanmayı hedefliyoruz. Elde edilecek nano selüloz ve lignin, EPDM hamuru içerisine katılacağı proje kapsamında, temel ve uygulamalı çalışmayı en kısa sürede tamamlamayı ve ürünlerimizde belli oranlarda kullanmayı öngörüyoruz.” dedi., “Standard Profil Grubu olarak bugün 5 kıtada, 8 ülkede, 12 üretim tesisi ve 8000 çalışanımız ile dünya devi otomotiv üreticilerine sızdırmazlık profili tedarik ediyoruz. ‘Çevreye ve Gelecek Kuşaklara Saygı’ en önemli ilkelerimiz arasında yer alıyor. Standard Profil çevreye saygılı, çevre ile ilgili standart ve kurallara uyan, enerji tüketimini ve bulunduğu bölgelerde topluma değer katmaya çalışan bir kurum. Bu protokol ile Düzce Üniversitesinin çevre ve sağlık alanlarında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programına ortak oluyoruz. Grubumuz ve Düzce Üniversitesi arasında ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkanlarının ortak kullanımının sağlanması, sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yolların bulunması ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.” dedi.