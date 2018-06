TEMSA’dan 60 adet Avenue otobüs

Anasayfa » Piyasa

28 Haziran 2018, 14:14

Yurt içindeki araç parkını genişletmeyi sürdüren TEMSA, 60 adet Avenue model otobüsü teslim etti.

Teknoloji odaklı yatırımlarıyla dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri arasında yerini alan Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA, Türkiye’deki otobüs ve midibüs pazarında dört yıldır koruduğu pazar liderliğini pekiştirecek adımlara devam ediyor. TEMSA son olarak, Türkiye’nin en büyük otobüs filolarından birine sahip olan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 60 adet Avenue model otobüs teslim ederek, Adana’daki araç parkını genişletmeyi sürdürdü., törende yaptığı konuşmada “TEMSA, Adana’nın haklı gururu, yüz akı, ulaşmayı hedeflediğimiz Türkiye’nin önemli bir üretim merkezidir. Yurt dışı gezilerimizde TEMSA otobüslerini görüyoruz ve bir Adanalı olarak bunun sevincini yaşıyoruz. TEMSA dünyada otomotiv sektöründe ayrıca kendi markasını kendisi üreten ve sürdürülebilir hale getiren iki-üç fabrikadan birisi’’ ifadelerini kullandı.Seçimlerini yaparken, otobüs üretimindeki yerlilik oranı en yüksek, konforu en iyi olanı tercih ettiklerini belirten, “Adana Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 yılı itibarıyla TEMSA’dan 60 adet 2018 model Avenue LF Plus otobüsleri filomuza kattık. Bu otobüslerde yeni teknolojilik imkanlar kullanılmış olup araçların her türlü teknik verilerini anlık olarak cep telefonu ve bilgisayarlardan takip etme imkânımız olacak. 2014 yılından itibaren toplam 143 adet TEMSA Avenue ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına oturma kapasitesi yüksek, yolcularımızın konforlu seyahat etmesini sağlayan 10 adet TEMSA Tourmalin araç aldık. Filomuza 2014 yılından bu yana 153 yeni araç alımı sağladık’’ dedi.Törende konuşanise, Adana’nın hem Sabancı Topluluğu hem de TEMSA için çok ayrı bir anlamı olduğunun altını çizerken, “Sizlerin de yakından bildiği gibi Adana, Sabancı Topluluğu’nun ve TEMSA’nın temellerinin atıldığı yer. Bugün dünyanın 66 farklı ülkesinde yollarda gördüğünüz, tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve Adana’daki fabrikamızdaki bantlardan inen yaklaşık 30 bin aracımız, her bir parçasında Adana ekonomisinden izler taşıyor. Dolayısıyla, Adana’daki fabrikamızda ürettiğimiz bu 60 adet Avenue model aracımızı, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ediyor olmak bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.Adana Büyükşehir Belediyesi ile iş birliklerinin uzun bir geçmişi olduğunu hatırlatan“Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ilk teslimatımızı 2010’da yılında 10 adet Avenue model otobüsle gerçekleştirmiştik. Ardından 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da yeni araçlarla filodaki TEMSA markalı araç sayısını artırmayı başardık. Bugünkü teslimatla birlikte ise Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetine sunduğumuz TEMSA markalı araç sayısı 223’e ulaştı. Bunun yanında, bugün Adana Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs filosu içerisinde TEMSA markalı araçların payı da yüzde 50’yi aşmış durumda” şeklinde konuştu.Adana Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları anlaşma kapsamında, bu yıl içinde 10 adet elektrikli otobüsü de belediye filosuna teslim edeceklerini ifade eden, “Hedefimiz yakın gelecekte bunlara çok daha fazlalarını eklemek. Üreterek, yatırım yaparak, istihdam sağlayarak, ‘memleketimiz’ Adana’nın ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.Bugün itibarıyla, Türkiye’deki araç parklarının 20 bine yaklaştığını da sözlerine ekleyenşöyle devam etti: “Bugüne kadar sadece Türkiye’deki belediyelere 1.000’in üzerinde araç teslimi gerçekleştirdik. Yaptığımız işte en büyük sermayemiz insan kaynağımız ve yüksek teknolojiye sahip ürün gamımız. Her zaman daha iyisini arayan, daha güvenlisini ve daha çevrecisini araştıran bir şirket olarak; çağın gerektirdiği tüm teknolojik özelliklere sahip, yolcu ve çalışan konforunu en üst düzeyde temin eden araçlarımızın Türkiye’nin lider kurum ve kuruluşları tarafından tercih ediliyor olması bizler için büyük gurur kaynağı. 50’nci yaşımızı kutladığımız bu özel yılda da hedefimiz son 4 yıldır elimizde bulundurduğumuz pazar lideri unvanımızı pekiştirmek.”Akıllı ulaşım çözümlerini, filosuna kattığı 60 TEMSA araç ile geliştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, araçlarda bulunan Fleetics ürünü sayesinde yepyeni bir deneyim kazanmaya da hazırlanıyor. Araçlarla ilgili detaylı veri seti ve analiz raporları sunan Fleetics sayesinde, verilere anlık ulaşım özelliği ile beraber merkezi sistemde saklanan veriler ile karakutu özelliği de sağlanmış olacak. Rölanti yakıt tüketimi raporları, araçların boşa çalışmasının önüne geçilmesini sağlarken, şoför puanlaması sayesinde şehir içi ulaşımda kalitenin arttırılması hedefleniyor.Törenin ardından kurdele kesimi yapılarak TEMSA’dan Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 60 otobüsün teslimi gerçekleştirildi.