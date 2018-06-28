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Pirelli’den “Üç Renkli” lastik
28 Haziran 2018, 11:29
İtalyan lastik devi Pirelli, İtalya’nın Cumhuriyet Bayramı’nı (Festa della Repubblica Italiana) Pirelli Color Edition renklerini uyguladığı, “Üç Renkli” özel bir lastikle kutladı.
Pirelli’nin İtalya Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak ürettiği lastik, 26 Haziran Salı günü Ankara Büyükelçilik binasında düzenlenen törende, Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini tarafından İtalyan Büyükelçisi Luigi Mattiolo’ya takdim edildi.
Pirelli, İtalya’nın ulusal bayramını dünya çapında faaliyette bulunduğu çeşitli ülkelerde ürünleri ve markası ile kutluyor. Üç renkli özel lastikler, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki bazı diplomatik araçlara da takılacak. Ayrıca, “Üç Renkli” lastik bu ülkelerin yanı sıra Paris, Ankara, Tokyo, Mexico City, Brasilia, Buenos Aires’teki diplomatik temsilciliklerde ve Roma’daki Dışişleri Bakanlığı binası Farnesina’da da sergileniyor.
Renkli lastikler, Pirelli’nin F1 deneyiminden yola çıkılarak tasarlandı
Pirelli, F1® şampiyonalarındaki deneyimiyle yol lastiklerine de Pirelli Color Edition renklerini uygulayarak hem performans, hem de stil ve tasarım açısından özelleştirilmiş lastiklerle sportif ve benzersiz karakterini vurguluyor. Bu lastikler, Pirelli’nin Milano yakınlarındaki Bollate fabrikasında yenilikçi bir teknoloji kullanılarak renklendiriliyor.
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