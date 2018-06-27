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Çetin Nuhoğlu:Şimdi çok daha güçlü ve kararlıyız!

Çetin Nuhoğlu:Şimdi çok daha güçlü ve kararlıyız!

Tarih 27 Haziran 2018, 15:57

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, “... Bu güne kadar elde edilen kazanımların üstüne koyarak, ekonomideki ve ihracattaki 500 milyar hedefini gerçekleştirmek için, sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız.” dedi.

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu,  Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirten Nuhoğlu, seçimlerden başarıyla çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakını tebrik etti.

Dünya ticaretinin sürekli geliştiğini, Türkiye’nin de bölgesinin en güçlü ülkesi olarak dünya ticaretinden daha fazla pay almak için çalıştığının altını çizen Nuhoğlu, “Bu hedef için şimdi çok daha güçlü ve kararlıyız. Önümüzde tamamen ekonomiye ve ticarete odaklanacağımız koskocaman bir dönem var. Bugüne kadar ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar, dış ticaretin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ve ihracat için konulan 500 milyar dolarlık hedef bir kararlığın ve inancın sonucudur.” dedi.

Türk ürünlerini dünyanın her bölgesine ve ülkesine ulaştıran Türk karayolu taşımacılarının çatı örgütü olarak bu hedefler için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Nuhoğlu, “Ülkemizin bölgesel üretim ve ticaret üssü haline gelmesi, istihdam imkânlarının gelişmesi ve dış ticaretle büyüyen ülke ekonomisi için sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız. Türkiye ekonomisini taşıyan ve ekonominin en önemli aktörlerinden biri olan sektörümüz yeni büyüme stratejileri için her türlü potansiyele sahiptir.” İfadelerini kullandı.

 

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