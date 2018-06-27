NISSAN, yenilikçi enerji teknolojileriyle İklim Çözümlerinde Mükemmellik Ödülü’nü kazandı

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27 Haziran 2018, 15:35

NISSAN geliştirdiği yenilikçi enerji çözümleriyle, Financial Times ve Dünya Bankası Grubu üyesi International Finance Corporation tarafından ödüllendirildi.

Elektrikli araç teknolojileri ve enerji hizmetleri sistemlerinin geliştirilmesine yönelik öncü ve yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken Japon otomotiv devi NISSAN, elektrikli aracın ürettiği enerjiyi şebekeye aktarma imkanı tanıyan Vehicle-to-Grid ve elektrikli araçlardan çıkan bataryaları yeniden kullanarak oluşturduğu enerji depolama sistemleriyle İklim Çözümlerinde Mükemmellik Ödülü’nü kazandı.Dünyanın önde gelen finans haberi kuruluşlarından biri Financial Times ve Dünya Bankası Grubu üyesi International Finance Corporation tarafından verilen FT/IFC Transformational Business Awards, küresel kalkınma sorunlarını çözme konusunda çığır açan, ticari açıdan uygulanabilir çözümlere odaklanıyor.NISSAN'ın ödül almasını sağlayan teknolojilerden Vehicle-to-Grid sistemi elektrikli otomobillerde üretilen fazla enerji ile elektrik şebekesini besleme imkânı sağlıyor. Bu teknoloji, şebekeyi daha istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirirken, aynı zamanda tüketicilerin enerji kaynaklarını yönetmelerine yardımcı da oluyor.NISSAN’ın elektrikli araçlar ve enerji hizmetleri teknolojileri geliştirme çalışmaları, markanın otomobillerin sürüş ve enerji tüketiminin dönüşüm süreci ile topluma entegrasyonu konusundaki vizyonu olan NISSAN Intelligent Mobility’nin bir parçasını oluşturuyor.Öte yandan NISSAN LEAF ve e-NV200 modellerinden çıkan bataryalar enerji depolama sistemlerinde yeniden kullanılabiliyor. Bataryalar evlerde ve diğer binalarda değerlendirilmek üzere enerji depolama ünitelerine dönüştürülüyor.Geçtiğimiz günlerde “Sürdürülebilirlik 2022” planıyla çevresel, sosyal ve yönetimsel faaliyetlerini güçlendirmek için yeni bir strateji açıklayan NISSAN; yakın geçmişte de güneş panelleri, batarya depolama ve ev enerjisi yönetim sistemlerini kapsayan Nissan Energy Solar teknolojisini tanıtmıştı.