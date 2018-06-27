Prometeon Türkiye, kamyon kooperatifleri roadshow’u başladı

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27 Haziran 2018, 15:19

Prometeon Türkiye, 25 Haziran’da roadshow’a çıktı…

Prometeon TIR’ı “Her Koşulda Yanındayız” sloganı ile 30 ilde, 44 farklı kamyon kooperatifini ziyaret edecek. Roadshow’da lojistik sektöründe hizmet veren kaptanlar ile buluşulacak.Günlük programın Prometeon Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı etkinlikler kapsamında kaptanlara optisyen eşliğinde göz muayenesinin yanı sıra etkinlik süresince 2 adet lastik alımına yelek kampanyası gerçekleşecek. Ayrıca kaptanlar lastikte hava basıncının önemi konusunda bilinçlendirilecek. Roadshow, Prometeon Türkiye satış yöneticilerinin ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleşecek.Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe“Prometeon Türkiye olarak, 3’üncüsünü gerçekleştireceğimiz kooperatif etkinliğinde bu yıl farklı olarak Prometeon TIR’ı ile yola çıkıyoruz. Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, onların yolculuklarında her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha hissettirmek istiyoruz. Bu yıl ‘Her Koşulda Yanındayız’ diyerek roadshow’umuzu daha fazla ilde gerçekleştireceğimiz için çok heyecanlıyız. Etkinlikler kapsamında iş ortaklarımız da kooperatiflere özel yerel kampanyaları paylaşacaklar” dedi.Etkinlik alanında kaptanların yorgunluklarını unutacakları eğlenceli aktiviteler yanında katılımcılara kaptanların günlük işlerini yaparken ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli promosyon ürünleri de dağıtılacak.Prometeon 2017’de Türkiye çapında üç ay boyunca 19 ilde 33 kooperatifte etkinlikler düzenlemişti. Prometeon Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan buluşmaları kapsamında yaklaşık 7 bin kooperatif üyesine ulaşılmıştı.