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Iveco Trakker’lar ile filo güçlendirdi
27 Haziran 2018, 14:51
Iveco 3 adet Trakker Mikser teslim etti.
IVECO’nun başarılı yetkili satıcılarından Üstün İş, Gaziantep’te faaliyet göstermekte olan NURDAĞI BETON firmasına 3 adet Trakker model mikser aracın teslimatını gerçekleştirdi.Yetkili Satıcımız Üstün-İş’in satışını gerçekleştirdiği araçların teslimatı, NURDAĞI BETON firmasına ait tesislerde yapıldı.
Şirket yetkilisi İsmail Kara, IVECO Satış Bölge Müdürü Murat Aydoğan ve Üstün-İş Genel Müdürü Eyüp Zengin teslimat törenine katıldılar.
NURDAĞI BETON firması bünyesinde çalışan şoförlere araçlarla ilgili bilgi ve araçların verimli kullanım koşulları konusunda eğitim verildi.Eğitimde araçların yeni teknolojisinden ve tasarruf sağlayan sistemlerinden nasıl maksimum düzeyde fayda sağlanabilir, ipuçları ve yöntemleri anlatıldı.
Araç parkında daha once IVECO marka araç bulunmadığını belirten firma yetkilisi İsmail Kara, araçları ilk kez İzmir Beton fuarında incelediklerini, araç teknolojisinden ve güçlü yapısından etkilenerek alım kararını aldıklarını iletti. Ayrıca NURDAĞI BETON firması yetkilisi İsmail Kara IVECO ile yaptıkları işbirliğinden son derece memnun olduklarını dile getirdi.
Firmanın tercih ettiği IVECO Trakker model araçlar, yüksek dayanıklı şasi yapısı , bakım veya yağlama gerektirmeyen mekanik veya hava süspansiyonu , gövde geliştirme değişiklikleri ve dönüşüm sürelerini en aza indiren kısaltılmış arka çıkıntıları, devrilme alt şasisini monte etmek için şasiye yerleştirilmiş olan omega montaj braketleri ve daha birçok özelliği ile ön plana çıkıyor.
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