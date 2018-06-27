Aktifsped’in ADR taşımacılığındaki uzmanlığı,çekiciler ile katlanıyor

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27 Haziran 2018, 14:46

Aktifsped,beş adet yeni T 460 çekiciyi araç parkına katarak ADR’li taşımacılık operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor

Almanya merkezli Hoyer Grup’un 2013’te çoğunluk hissesini satın aldığı Aktifsped Uluslararası Nakliyat, sıvı/dökme yük taşıması konusunda uzmanlığı ile özellikle kimyasal, petrol, gıda ve gaz endüstrileri için kapsamlı çözümler sunuyor. Global olarak 100’ün üzerinde ülkede hizmet veren Hoyer Grup’un ortaklığı ile daha da güçlenen Aktifsped, filosunda Renault Trucks çekicilerin güvenilirliği ile hedeflerini de büyütüyor. Aktifsped, son olarak teslim aldığı 5 adet T460 çekici ile Renault Trucks araçlardan memnuniyetlerine tekrar imza atıyor.Ağırlıklı Doğu Avrupa olmak üzere uluslararası ve yurtiçi taşımacılık alanında ADR donanımlı araçları ile hizmet sunan Aktifsped Uluslararası Nakliyat, 2005 yılından bu yana Renault Trucks çekicileri kullanıyor. Yeni araçlarını teslim alan; “Yüzde 50 yurtiçi ve yüzde 50 yurtdışı operasyonları dağılımı ile sıvı/dökme yük taşımacılığı alanında müşterilerimizin çözüm ortağı oluyoruz. 2005 ve 2008 yıllarında gerçekleştirdiğimiz alımlarla Renault Trucks araçlarını kullanmaya başladık. ADR’li taşımacılık, ayrı bir uzmanlık gerektirir. Bu anlamda araçların ek güvenlik önlemleri ve teknolojileri önem taşır. Öte yandan mevzuata uymak durumunda olan sürücülerin konforuna da özen gösterilmelidir. Üstün teknolojik donanımları, konforlu sürüş ve iş alanı sağlaması nedenleriyle şirketimizin yönetimi de sürücülerimiz de Renault Trucks çekiciler ile operasyonlarımızı yürütmekten çok memnunuz” şeklinde açıkladı.Filolarında 800.000 km’de Renault Trucks çekicilerin de bulunduğunun altını çizen“Araçların genç yaşta olması kadar, ilk günkü performansını koruması da önemlidir. Bu nedenle araçlarımızı zamanında yenilemeye oldukça özen gösteriyoruz. Renault Trucks çekicilerde ise hem araçların performansları, hem de satış sonrası hizmetlerin kalitesi ile araçlar uzun süre operasyonlarımızın gerekliliklerini en iyi şekilde karşılıyor. Aktidsped olarak Hoyer Grup’un diğer ülkelerdeki operasyonlarında da Renault Trucks çekicilerin tercih edilmesine örnek olduk ve yakın zamanda İngiltere’de de grubun filosu için Renault Trucks araç alımları yapıldı” diye belirtti.Renault Trucks çekicilerinden memnuniyetlerinin yanı sıra araçlardaki gelişmeleri takip edebilmek ve kıyaslamak adına farklı üreticilerin demo araçlarıyla test sürüşleri yaptıklarını belirten Ekin Tırman; “Alım kararımız öncesi aynı spesifikasyonlara sahip farklı marka araçları test ettik. Araçlar, bir ay kadar farklı sürücüler tarafından kullanıldı. Test sürüşleri sonunda ekibimiz, yine kabin ve sürüş konforu anlamında Renault Trucks çekicilerden memnun kaldılar. Ayrıca yakıt tüketimi anlamında en yakın rakibinden 1.5 puanlık tasarruf gözlemledik” şeklinde açıkladı.Aktifsped, global büyük ölçekli kimyasal hammadde üreticilerinin Türkiye’deki operasyonları ve iç pazarda da büyük oyuncular için taşımacılık alanında çözüm ortağı olarak hizmet sunuyor. Özel taşımacılık alanlarında müşterilerinin mevzuatlara çok özen gösterdiğini belirten; “Tüm Aktifsped ekibi olarak hizmet sunduğumuz müşterilerimizin sorumluluğu ile her aşamada ayrı hassasiyet gösteriyoruz. Bizim operasyonlarımızda sürücülere büyük görev düşüyor. Bu nedenle çalışma ortamlarının konforu, kalifiye sürücülerin bulunduğu bir ekip ile çalışmalarımızı yürütmek için önemli oluyor. Aktifsped olarak sürücülerimizin uzun süredir ailemizin parçası olmasını başarabildik. Bu durumda Renault Trucks çekicilerin payı da büyük” dedi.