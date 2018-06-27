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Demirkardeşler Madencilik, filosunu FMX kamyonlar ile güçlendirdi
27 Haziran 2018, 14:36
İnşaat sektöründe dekapaj hizmeti sunan Demirkardeşler Madencilik’e 10 adet FMX13 8x4 500HP teslimatı gerçekleştirdi.
Volvo Trucks FMX13 8x4 500HP,ağır şartlar için özel dizayn edilmiş otomatikleştirilmiş şanzıman, cerli diferansiyel ve arka süspansiyonda konvansiyonel 11 kat yığma yaprak makas özellikleriyle öne çıkıyor.
Teslimat töreni, Demirkardeşler Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Kalender Demir ve ortakları ile Temsa İş Makinaları Marmara Bölge Satış Yöneticisi Hakan Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.
Kalender Demir, teslimatla ilgili olarak; “Kütahya’da almış olduğumuz dekapaj sahasında öncelikli amacımız; verimlilik, kalite ve güç olduğu için Volvo Trucks’ı tercih ettik. Bu son satın almayla birlikte filomuzun sayısı, 10 çekici ve 70 kamyon olmak üzere 80’e yükseldi” dedi.
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