Bahadır Özbayır'dan kamyon sektörüne dostça selam ve bir emeklilik vedası

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26 Haziran 2018, 18:14

Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Özbayır Haziran 2018 sonu itibarıyla emekli olarak görevinden ayrılıyor.

Mercedes Benz Türk’deki görevinin sona ermesi ile birlikte Bahadır Özbayır, 2003 yılından beri sürdürdüğü TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) Başkanlığı görevini de bir kaç aylık bir süre sonra dernek tüzüğüne uygun şekilde yeni bir isme bırakacak.

2517, 2521, 3031 kamyonlar ve 1938 çekiciler ilk kuşak ürünlerimiz oldu. Sonra Actros, Axor ve bu serilerin yeni nesileri ile birlikte inşaat ve şantiyede Arocs olmak üzere üç kamyon neslinin üretiminin, pazara çıkmasının içinde oldum. Euro 0'dan Euro 6'ya kadar değişimi yönettik.

Her dönem uygun çözümler sunduk. Bu çözümlerin bir bölümü bizim öngörülerimiz ile bir bölümü çözümlerimizin pazara uygunluğunun örtüşmesiyle hayata geçti. Aksaray Fabrikasında yaklaşık 250 bin kamyon üretildi. Bunun yaklaşık 200 bini yurt içi pazarda satıldı. Ayrıca ithal araçlar da sattık. Bir endüstri mühendisi olarak yaptıklarımdan memnunum. Mercedes'te çalışan yaşı genel olarak 60 ile sınırlanmıştır. Ben bu süreyi iki yıl aştım.







Devlette olduğu gibi Mercedes'de de devamlılık esastır. Hiç bir başarı hiç bir görev kişilerle kaim değildir.







Bu başarıları daha ileri taşıyarak görevimi şirketimizde yetişmiş bir arkadaşa devrediyorum. Mesleğimi ise endüstri mezunu olarak bir kaç gün önce kep atan kızıma bırakıyorum. Bundan sonra sektör ve insanlar için fahri olarak çalışacağım. Profesyonel bir iş yapma düşüncem şu an için mevcut değil" şeklinde konuştu.

Bu açıklamanın adından Bahadır Özbayır, çalışma süresinde müşterilerle, rakiplerle, sektör basını ile çok iyi ilişkiler kurduğunu söyleyerek bir kez daha sektörü dostça selamladı...































Haziran ayının son haftalarını rutin çalışmaları ile birlikte veda toplantıları ve ziyaretleri ile tamamlıyor. Bahadır Özbayır bu toplantılardan birini 25 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da ticari taşıt gazetecileri ile bir araya gelerek gerçekleştirdi.Özbayır; 1995 yılından sonra giderek sayısı artan ticari taşıt yayıncılarına, sektörün gelişmesine katkıda bulunan, değer oluşmasına hizmet eden ve bunu görev sorumluluğu, güven ve işbirliği içinde dostlukla yapan basın mensuplarına ve yayınlara teşekkür etti.Bahadır Özbayır, Mercedes - Benz Türk üst yönetiminde görev alan ilk kuşak yöneticilerden. Mercedes markasının 50 yıldır çok yoğun bir şekilde sürdürdüğü ticari araç üretim ve satış faaliyetlerinin yaklaşık 35 yıllık dönemi içinde görev yaptı. Bu nedenle de şirketin canlı hafızalarından. Kuruluş ve bu güne geliş öyküsünün tanığı ve kahramanlarından. Özbayır’ın görev yaptığı dönemde, taşımacılık ile birlikte ağır ticari taşıtlarda, özellikle de kamyondan çekiciye geçişte, araçların hizmet türlerine göre inşaat, uzunyol, dağıtım, hizmet olmak üzere çok belirgin bir şekilde ayrışması, üretim ve satış organizasyonlarını etkileyen değişikler, filo satışları, satış finansmanı, takas ve ikinci el yapılanması gibi alanlarında önemli ve büyük değişiklikler yaşandı. Yurt içi taşımalarla uluslararası taşımacılığın standartlarının birbirinden çok ayrı olduğu bir taşıma mantığından, uzayan bölünmüş yollar ile yeni bir taşıma düzenine geçildi.