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Karting Coşkusu Körfez'deydi

Karting Coşkusu Körfez'deydi

Tarih 26 Haziran 2018, 12:30

KO-KART olan Kocaeli Karting Kulübü tarafından düzenlenen yarışlarda, 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.

6 genç sporcunun kıyasıya çekişmesine sahne olan Mini kategoride, damalı bayrağı 3 yarışta da ilk sırada geçmeyi başaran Ömer Asaf Kolot birinciliğin sahibi olurken, ikinciliği Hakkı Dorum ve üçüncülüğü de Batı Ege Yıldırım elde etti.

7 katılımla en kalabalık kategori olan Formula Junior'da Zekai Özen 3 yarışı da kazanarak günü ilk sırada tamamlamayı başaran isim oldu. Bu sezon yarışmaya başlayan Ehad Türker ikinciliği kazanırken, Yiğit Arslan üçüncülüğün sahibi oldu.

Formula Senior kategorisinde Gün Taşdelen bir kez daha podyumun en üst basamağında yer alırken, Mert Dalkıran ikinciliği ve Kerem Kahraman da üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

Veteranların kategorisi Formula Master'da 3 birincilikle Mehmet Çınar ilk sırayı elde ederken, Volkan Düzgün ikinci ve Süleyman Kolot da üçüncü olarak podyumu tamamladılar.

2018 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 4.ayak yarışları, 14-15 Temmuz tarihlerinde Uşak'ta yer alan SuperMoto pistinde gerçekleştirilecek.

 

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