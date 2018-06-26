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Kordsa'dan yeni üretim hattı

Kordsa'dan yeni üretim hattı

Tarih 26 Haziran 2018, 12:12

İnşaat güçlendirme teknolojilerinde bu yeni yatırımla Kordsa, üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ürün yelpazesini de genişletiyor.

Kordsa, İzmit’teki fabrikasında üretimine başladığı inşaat sektörüne yönelik polipropilen monofilament fiber donatı hattında, yenilikçi ürünü beton güçlendirici sentetik fiber donatı KraTos’un yeni bir çeşidi olan polipropilen monaflament fiber donatı üretimine Haziran 2018’de başladı.
Kordsa; inşaat projelerinde beton güçlendirme uygulamaları için kullanım kolaylığı, hızlı uygulanabilirlik, daha az işçilik, artırılmış ekipman ve enerji verimliliği, yüksek beton tokluğu, uzun süreli dayanıklılık ve düşük karbon salınımı sağlayan yenilikçi makro ve mikro sentetik fiber donatıları ile 2014 yılından bu yana inşaat pazarında fark yaratıyor. Kordsa, yeni yatırımıyla üretimine başladığı yeni ürününün, sürdürülebilirlik ve performans avantajı sağlamasının yanında etkin dozaj kullanımı ile maliyet avantajı açısından özellikle altyapı projelerinde üstün bir ürün olmasını hedefliyor.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan devreye aldıkları inşaat sektörüne yönelik polipropilen monofilament fiber donatı hattıyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “İnşaat güçlendirme teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz bu yatırımımızla ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Yeni polipropilen monofilament fiber donatı hattının devreye girmesiyle, pazarda rakiplerimizden farklılaşarak büyümeyi hedefliyoruz. KraTos’un yeni bir çeşidi olan bu yeni sentetik fiber donatıyı hem Türkiye hem de Avrupa pazarına sunmayı hedefliyoruz. KraTos inşaat projelerinde beton güçlendirme uygulamalarında kolay kullanımı, hızlı uygulanabilirliği, betonda sağladığı yüksek tokluk performansı ve düşük karbon salınımıyla devrim yarattı. Bu yeni çeşidi de sektöre yön verecek yenilikçi bir ürün. Kordsa olarak yaşam alanlarımızı daha dayanıklı, daha sağlam ve daha çevreci kılmak için çalışıyoruz. Yaşamı güçlendirme misyonumuzla yaşamın her alanına dokunuyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir bir gelecek…”


 

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