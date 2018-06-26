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Brezilya’ya 900 adet Daily Midibüs

26 Haziran 2018, 12:08

Engelli öğrencileri için de uygun donanıma sahip olan , Daily okul midibüsleri , ülkede öğrenci taşımacılığında konfor , güvenlik ve teknolojiyi getiriyor.

Bu büyük sayıdaki araç teslimatı ,IVECO BUS’ın Latin Amerika’da ve özellikle Brezilya’da ki rakamsal olarak en önemli satışlarından biri olmuştur. IVECO BUS, 2014 yılından beri özellikle bu bölgedeki pazarlar için kurduğu üretim tesislerinde ,bölgedeki pazarların ihtiyaçlarına uygun minibüs , midibüs ve otobüs üretimi yapmaktadır.



Zorlu ve rekabetçi bir ihalenin ardından ilk IVECO Daily midibüsler , Brezilya’nın Patos de Minas şehrinde yetkililere teslim edildi. Burada, mevcut belediye filosuna ek olarak , kamu okulları öğrencilerinin taşınması için kullanılacak. IVECO BUS Latin Amerika Direktörü Humberto Spinetti, proje kapsamında engelli öğrencilerin de okullarına kolay erişebilirliğine ve sürüş rahatlığına önem verildiğini , bu nedenle güvenli , ekonomik ve çevre dostu Iveco Daily ürün grubunun seçildiğini belirtti.Bunun yanı sıra yeni teknoloji Mobil Tekerlekli Sandalye ekipmanı montajı ile de engelli öğrencilerin rahat ve kolay ulaşımı sağlandığının altını çizerek “Araçlarımız, bütün öğrencilerin rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede ekonomik ve verimli bir çözümün yanı sıra yoğun trafikte daha konforlu ve daha fazla öğrenci taşıma kapasitesi elde edilmiştir.. Daha hızlı , daha erişilebilir ve daha verimli bir taşımacılık konusunda Iveco olarak teknolojik ve sürdürülebilr araçlar ile ulaşım konusunda çalışmaya devam etmeye hazırız.” diye ifade etti..



Minas Gerais Eyalet Yönetimine sağlanan IVECO Daily midibüsler , hem şehir içinde hem de kırsal bölgelerde çalışacak. 4 farklı versiyon olarak tasarlanan bu midibüsler ile tüm öğrencilerin rahat ve güvenli şekilde ulaşımı planlanmıştır . Bu sayede , kalitelli taşımacılık ile eyaletin eğitim sistemine artı değer katılacaktır.



