Audi A7 Sportback:Sportifliğin en güzel hali

25 Haziran 2018, 11:47

Prologue ile başlayan Audi markasının yeni tasarımı dilini ve gelecek öngörüsünü temsil eden A7 Sportback, lüks sınıfta standartları yeniden belirliyor.

Yeni A7 Sportback’in dış tasarımı Audi’nin geniş yüzeylerin, keskin kenarların ve değişken ışık ve gölgelerin öne çıktığı yeni, progresif tasarım dili ile dikkatleri çekiyor. Gran Turismo’nun dinamik karakteri, geniş ve alçak tek parça ızgarası ve öne çıkan hava kanalları ile daha ilk bakışta göze çarpıyor. Yatay olarak uzanan on iki ayrı ışık şeridi ve iki adet opsiyonel far seçeneğiyle aydınlatmaya imzasını atıyor. Seride üst düzey bir özellik olarak sunulan, Audi lazer ışığı teknolojisiyle donatılmış HD Matrix LED farları, mavi ışıklı reflektör ile ayırt etmek mümkün.: MMI dokunmatik ekran ve çevrimiçi sesli kumandaYeni A8 ile başlatılan dijitalleşme stratejisinin devamında yeni Audi A7 Sportback, akustik haptik geribildirime sahip bir MMI dokunmatik ekran konseptiyle donatıldı. Buna göre, bir fonksiyonun etkinleştirildiği, ekrana dokunurken hissedilebiliyor ve klik sesi duyuluyor. Audi’nin opsiyonel olarak sunulan sesli kumanda özelliği, MMI navigasyon ve üstündeki sistemlerde doğal bir dil ile diyalog kurulacak şekilde tasarlandı. Bu sistem, hem araç içi bilgilerini hem de buluttan aldığı bilgileri kullanarak tüm verileri işliyor. MMI navigation plus sisteminde aynı zamanda Audi sanal kokpit uygulaması da yer alıyor.ŞasiAudi, yeni A7 Sportback’te 39 farklı sürücü asistan sistemi seçeneği ile karşımıza çıkıyor.Yeni Audi A7 Sportback’te dinamizm ile konforun buluşması daha da optimize ediliyor. Şehirdışı yollarında kıvrılırken dinamik bir çeviklik sağlayan bu özellik, otoyolda da konforlu bir sürüş sunuyor. Opsiyonel olarak yer verilen dinamik dört tekerlekten yönlendirme özelliği, direkt direksiyon kontrolünü üstün bir stabiliteyle buluşturuyor. Ön aksta, yönlendirme oranını sürüş durumuna göre değiştiren bu fonksiyon, arka aksta ise tekerlekleri hıza göre değişecek şekilde, ön tekerlerle aynı veya ön tekerlerden farklı bir yönde çeviriyor. Temel direksiyon donanımında bile sürücüye yolla ilgili yoğun bir geribildirim veren yeni bir iyileştirilmiş direksiyon konsepti mevcut.Tüm motorlara uygun yarı hibrit sistemYeni Audi A7 Sportback’in tahrik sistemi, yeni yarı hibrit sistem (MHEV) sayesinde artık daha da verimli. Coupé’nin piyasaya çıkan ilk versiyonunda 3.0 TDI motor bulunuyor. MHEV sistemi, her iki motorda da 48 voltluk bir ana elektrik sistemi ve alternatör marş motoru (BAS) ile çalışarak 12 kilovata varan gücü geri kazanıyor.Start-stop özelliği artık saatte 22 km hıza kadar devreye girebiliyor. Otomobilin 3.0 TFSI versiyonunda yedi ileri S tronik, 3.0 TDI versiyonunda ise sekiz ileri tiptronik şanzıman donanımı mevcut. S tronik şanzıman ile birlikte quattro güç aktarım sisteminde, arka teker tahrik sistemini ihtiyaca göre devreye alan verimli bir ultra teknoloji kullanılıyor.3.0 TFSI turbo şarjlı V6 motorun gücü 340 HP, torku ise 500 Nm. Dört kapılı coupé’yi saatte 0’dan 100 km’ye 5,3 saniyede çıkarabiliyor. Maksimum hız ise saatte 250 km. 286 hp güç ve 620 Nm tork performansı gösteren 3.0 TDI motor ise saatte 0’dan 100 km hıza 5,7 saniyede ulaşıyor.Coupé, Sedan ve Avant bir aradaCoupé’nin tasarımı, sedanın büyüklüğü ve Avant’ın çeşitliliği. Yeni Audi A7 Sportback üç dünyanın en iyilerini bünyesinde sergiliyor. İç mekanı önceki modele göre 21 milimetre daha uzun olan otomobilin 535 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların yatırılmasıyla 1.390 litreye çıkabiliyor.