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Shell&Turcas İzmir’de kadın çalışanlara tam destek

25 Haziran 2018, 11:32

Shell&Turcas’ın, Türkiye’de çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sağlayan ,güçlendirmeyi amaçlayan “Shell’de Kadın Enerjisi” projesi kapsamında İzmir Karşıyaka İstasyonu’nda kadın çalışan görevlerine başladı.