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Shell&Turcas İzmir’de kadın çalışanlara tam destek
25 Haziran 2018, 11:32
Shell&Turcas’ın, Türkiye’de çalışma hayatında kadınlara fırsat eşitliği sağlayan ,güçlendirmeyi amaçlayan “Shell’de Kadın Enerjisi” projesi kapsamında İzmir Karşıyaka İstasyonu’nda kadın çalışan görevlerine başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, İŞKUR iş birliği ile yürütülen “Shell’de Kadın Enerjisi” projesi güçlenerek devam ediyor. İzmir Karşıyaka’da bulunan Shell İstasyonu’nda proje kapsamında 7 kadın çalışan görevlerine başladı.
Sektörde bir ilk olan proje, Shell&Turcas'ın faaliyet gösterdiği tüm illerde yürütülüyor, adayların işe alım süreçleri İŞKUR iş ve meslek danışmanları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İŞKUR’a yapılan başvurulardan sonra işe kabul edilen adaylara, alanında deneyimli Shell eğitim ekipleri tarafından eğitim veriliyor. Sınıf ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan adaylar işbaşı yapıyor. Kadınlara istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, temizlik görevlisi, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı veren proje ile 5 yılda 5 bin kadına iş sağlanması hedefleniyor.
Türkiye’de faaliyet göstermeye başladıkları tarihten bu yana enerji sektöründe yaptıkları yatırımlarla ekonomiye katkıda bulunmanın yanı sıra, topluma yaptıkları yatırımlar ile fark yaratmayı sorumlulukları olarak gördüklerini vurgulayan Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, İŞKUR iş birliğiyle yürüttükleri “Shell’de Kadın Enerjisi” kadın istihdamını destekleme projesiyle, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına dek, 5 yılda 5 bin kadına istihdam sağlayacaklarını vurguladı.
Shell Karşıyaka İstasyonu’nda çalışmaya başlayan Ayşegül Terlemez, Gizem Ergene, Gülşen Pınar, Menekşe Çoğal, Sena Sude Yılmaz, Tuba Çivi ve Tuğba Banaz görevlerine başladıkları için mutlu olduklarını ve kadınların her mesleği başarıyla yapacaklarını ifade ediyorlar.
Shell Karşıyaka Akaryakıt İstasyonu çalışanlarının görüşleri:
Gülşen Pınar: Hareketli ve dinamik bir sektörde çalışmayı seviyorum, kadınlar her mesleği başarabilir.
Tuğba Banaz: Müşteri kitlesi ve marka olarak kaliteli, güçlü bir firmada çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum.
Menekşe Çoğal: Kadınlara değer veren, güvenilir bir firmada çalışmak beni mutlu ediyor.
Sena Sude Yılmaz: Çalışanlara değer veriyorlar ve sahip çıkıyorlar, bu nedenle Shell’de görev yapmaktan cok memnunum.
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