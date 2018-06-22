Ağır nakliye sektörü’ne 12 adetlik çekici teslimatı

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22 Haziran 2018, 14:35

Ağır nakliye sektörünün öncü firmalarından Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği’ne 12 adetlik ağır nakliye araç teslimatı gerçekleştirdi.

1957 yılından günümüze, tecrübesi, güveni ve üstün hizmet standartları ile proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme, yerleştirme alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen çözüm ortaklarından Hareket Proje, ilk Mercedes-Benz araç yatırımını 2017 senesinde 2 adet Arocs 3363 LS araç ile gerçekleştirmişti.Ağır nakliye ve proje taşımacılığı, özellikle nükleer santral, rüzgârgülü ve standart ölçüler dışındaki bilumum yüklerin taşımacılığını yapan Hareket Proje kendileri için özel olarak üretilen 9 adet Arocs 3363 S ve 3 adet Arocs 3342 S olmak üzere toplam 12 adet yeni Mercedes-Benz marka ağır nakliye aracını Sancaktepe’deki tesislerinde teslim aldı. Bu teslimat ile birlikte markanın araç parkındaki Mercedes-Benz marka toplam araç sayısı 14 adede yükseldi.törende gerçekleştirdiği konuşmasında “2017 senesinde ilk kez gerçekleştirdiğimiz yüksek çekiş gücüne sahip Mercedes-Benz araç yatırımımızı araçların üstün kalitesini zorlu yollarda sıradışı yükler taşıyarak deneyimledikten sonra devam ettirme kararı aldık. Mercedes-Benz araçların sunduğu üstün kalite, yüksek 2.El değeri ve yüksek yakıt ekonomisi gibi pek çok avantajı filomuzu büyütürken tercihimizi bir kez daha yıldızdan yana kullanmamıza sebep oldu. Satışın gerçekleşmesinde emeği geçen Has Otomotiv İstanbul Şubesi ve Mercedes-Benz Türk yetkililerine teşekkürlerimi sunarım.” dedi.ise, törende yaptığı konuşmada, “Mercedes-Benz Arocs 3363 S ve 3342 S çekici araçlar Türkiye’de ağır nakliye segmentine yeni bir soluk getirdi. Hareket Proje’nin ikinci kez Mercedes-Benz markasını tercih etmesinden büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu aracımız 630 beygir gücü, 3.000 Nm tork üreten, 15,6 lt hacimli Mercedes-Benz’in en yüksek performanslı motoruyla donatılmıştır. Ağır nakliye sektörünün öncülerinden olan Hareket Proje’nin, bugün teslim ettiğimiz Arocs 3363 S ve 3342 S araçlarımızı maksimum verimlilikte kullanacaklarından eminiz. Yeni araçlarının kendilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.” dedi.