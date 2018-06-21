Koç topluluğu’nun otomotivdeki ilk göz ağrısı 90 yaşında

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21 Haziran 2018, 12:46

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatının 60. yıl dönümü Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı.

Türkiye’nin en köklü otomotiv şirketi Otokoç Otomotiv, 1928 yılında Ankara’da Ford bayiliği ile başlayan yolculuğunun 90. yılında, Türkiye Otomotiv pazarından aldığı %8 pay, gerçekleştirdiği 100 bin adetlik araç satışı, 90 bin adetlik araç kiralama filosu ve 4.000’e yakın çalışanıyla 9 ülkede faaliyet göstermektedir. Otokoç Otomotiv 2018 yılında 8,5 milyar TL ciro hedefliyor. Türkiye’de otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşım alanlarında ilklere imza atarak sektörün gelişmesine önemli katkılarda bulunan Otokoç Otomotiv, bugün mobiliteyi temsil eden bir şirket olma misyonuyla gelecek nesillere hizmet sunmaya hazırlanıyor.Koç Topluluğu’nun ilk otomotiv şirketi olan Otokoç Otomotiv’in 90., Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un iş hayatına başlayışının ise 60. yılı Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen törene, Koç Holding Yönetim’in yanı sıra Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, Otokoç Otomotiv’in mevcut ve emektar yöneticileri, cemiyet hayatından konuklar ile yurt içi ve yurt dışından iş dünyası temsilcileri katıldı.Otokoç Otomotiv’de uzun yıllar emek vermiş değerli yöneticiler, başkanlar ve varislerine onur plaketlerinin takdim edildiği törende ayrıca Otokoç Otomotiv adına1928 yılında, Anadolu’dan başlayıp, dünyaya yayılan Otokoç Otomotiv’in 90 yıllık hikâyesi müziğin evrensel diliyleisimli senfonik bir eserle anlatıldı.” adı verilen konserde ayrıca, Otokoç Otomotiv için İTÜ Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölüm Başkanı Oğuzhan Balcı tarafından senfonik olarak düzenlenmiş ulusal müziğimizin seçkin örnekleri de icra edildi. Gecede, Görgün Özdemir tarafından Rahmi M. Koç’a 60 yıl hediyesi olarak minyatür sanatçısı Nilgün Gencer’in resmettiği “Sirrah – Zamanda Yolculuk” isimli minyatür eser takdim edildi. Yurt dışından katılan iş ortaklarının da Rahmi M. Koç’a plaket takdimi yaptığı gecenin sürpriz konuğu ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. Sayın Rahmi M. Koç’un hayatı ile ilgili yaptığı sunumda davetlilere keyifli anlar yaşattı.1958 yılında Rahmi M. Koç’un iş hayatına ilk adım attığı şirket olan Otokoç Otomotiv merhum Vehbi Koç’un, 1928 yılında kamyon ve otomobil işlerinin hızlı büyüyeceğine olan inancıyla Ankara’da kuruldu. Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk faaliyeti olan Otokoç Otomotiv, kendi içinde Türk otomotiv tarihini de barındırmaktadır. Koç Topluluğu Otomotiv Grubu’nun kuruluşu da Otokoç’a dayanıyor. Otomotiv sektöründe bugüne kadar önemli bir rol üstlenen Otokoç Otomotiv, sektörün montaj ve üretim sanayisine girmesine de öncülük etti.Gecede konuşma yapan“Uluslararası bir yapı haline gelen bu köklü müessesede çok değerli isimler, çok değerli yöneticiler emek vermiş. 90 yıldır birlikte yaratılan ilkeleri, birlikte yaşatılan değerleri paydaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Öncülük ettiğimiz sektörlere yıllar içinde yön veren bütün o adımlar şimdi birer kilometre taşı. Bizler çok şanslıyız ki, Koç Topluluğu’nun bir parçasıyız. Koç Ailesi ve Koç Holding bizleri her zaman desteklediler ve cesaretlendirdiler. Şirketimize 90 yıl boyunca emek vermiş olan çalışanlarımız ve yöneticilerimiz çok değerli katkıları ile Otokoç Otomotiv’in gurur dolu tarihini yazdılar. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız iş ortaklarımız ile güvene ve gelişime dayalı iş birliğimiz hızlı büyümemizin itici gücü oldu.” dedi. Doksan yıllık tarihlerinin daha birçok değişim, yenilik ve başarıyla dolu olduğunu vurgulayan“Çalışma arkadaşlarımla birlikte bizler de, köklü tarihimizden aldığımız güç, inanç, azim, kararlılık ve ilk günkü heyecanla, daha çok araştırıyor, daha çok çalışıyor hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çaba gösteriyoruz.” şeklinde sözlerine devam etti.Amaçlarının, geçmişlerinden aldığı emaneti yarattıkları yeni değerlerle, gelecek nesillere, en iyi şekilde aktarmak olduğunu vurgulayan, “Minnet ve saygıyla andığımız kurucumuz merhum Vehbi Koç’un “müşterilerimiz velinimetimizdir” ilkesi her daim yol göstericimiz oldu. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Koç Ailesi olmak üzere varlıkları ve destekleri ile yolumuzu açan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Şeref Başkanımız Sayın Rahmi M. Koç’un iş hayatındaki 60. yılını kutlar, bu özel gecemize yurt içinden, yurt dışından katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.