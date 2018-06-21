TÜVTÜRK’ten Konya Selçuklu’ya yeni Araç Muayene İstasyonu

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21 Haziran 2018, 11:50

Selçuklu İstasyonu ile TÜVTÜRK’ün Konya sınırları içindeki araç muayene istasyonu sayısı 9’a yükseldi.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminde Türkiye’de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, Konya Selçuklu Araç Muayene İstasyonu’nun resmi açılış törenini 19 Haziran’da gerçekleştirdi. Konya Selçuklu İstasyonu TÜVTÜRK’ün, Konya’daki 9’uncu, Türkiye genelindeki 209’uncu sabit araç muayene istasyonu oldu.Selçuklu İstasyonu’nun açılışında konuşan, araç muayenehizmetinin kalitesini yükseltmek ve yaygınlaştırmak amacıyla yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Selçuklu Araç Muayene İstasyonu’nun da bu yaklaşımla hayata geçtiğini ifade eden Kemal Ören, şöyle devam etti: “Yerel Yönetim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndaki yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çok önemli işbirliği ve destekleri ile temeli atıldıktan kısa bir sürede hizmete açılan bu istasyonumuz, TÜVTÜRK’ün en yeni teknolojisi ve donanımına sahip. Her cins araca periyodik araç muayene hizmetinin yanında, tespit ve tadilat sonrası muayene hizmeti de verecek. İstasyonumuzda ayrıca araç muayenesi için gerekli olan egzoz emisyon ölçüm hizmeti de verilecek.”TÜVTÜRK’ün nihai amacının ülkemizdeki trafik güvenliğine katkı sağlamak olduğunu belirtenkurumun 2008 yılında faaliyete başladığı günden bugüne kadar 100 milyondan fazla aracın muayenesini gerçekleştirdiğini, 23 milyondan fazla aracın ise kusurlarını gidermesini sağlayarak, trafikte de risk oluşturmasının önüne geçildiğini belirtti. Ören, 10 yılı aşkın süre boyunca, imtiyaz bedeli dışında yapılan araç muayenelerinden TÜVTÜRK’ün kamuya 6.1 milyar TL’lik kaynak sağladığını, önümüzdeki 10 yıl içinde de 10 milyar TL’lik bir kaynak daha yaratılacağını söyledi.da, Koyuncu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren KYC Taşıt Muayene İstasyonları Şirketi’nin Konya il sınırları içerisindeki 9’uncu, toplamda ise 21inci araç muayene istasyonunu hizmete açmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Koyuncu, “TÜVTÜRK ailesinin en büyük iş ortaklarından bir tanesi olarak, işe başladığımız ilk günden beri, trafik güvenliğinin sağlanması için, uluslararası normlara uygun kapsamda araç muayenesinin gerekliliğine inandık. Ve bu değerler doğrultusunda yatırımlarımıza ara vermeksizin de devam etmekteyiz” diye konuştu.TÜVTÜRK’ün müşteri hizmetleri kalitesini yükseltmek için araç sahiplerinden gelen tüm talep ve önerileri değerlendirmesi kapsamında hizmete giren yeni istasyon, bölgede her türlü aracın da muayenesinin daha kolay ve hızlı biçimde yapılmasını sağlayacak. TÜVTÜRK’ün yeni araç muayene istasyonu konseptine uygun inşa edilen Konya Selçuklu İstasyonu, 4 ağır vasıta kanalı, 2 binek araç kanalıyla tüm araç tiplerine sadece randevulu olarak hizmet verecek.Araç sahipleri, yeni açılan Konya Selçuklu Araç Muayene İstasyonu’nun yanı sıra; Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Karatay ve Seydişehir Araç Muayene İstasyonları’ndan da hizmet almaya devam edecek.TÜVTÜRK’ün Konya sınırları içinde ilçe ve köy merkezlerini ziyaret eden 1 gezici muayene istasyonu ve sadece traktörlere hizmet veren 1 gezici traktör muayene istasyonu da bulunuyor.