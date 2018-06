Anasayfa » Üstyapi Schmitz Cargobull'un IAA 2018 yenilikleri 20 Haziran 2018, 11:57 Schmitz Cargobull IAA Ticari Araçlar 2018 Fuar'ında yine bir çok yenilik teşhir edecek.

Berlin

Son iki yılda şirketin ürün ve servis uzmanları sürekli olarak çalışmaya devam etmişler. Bir çok araç yeniliği ve servis yeniliği de müşterinin avantajına olmak üzere sunulmuş durumda.

Burada en çok üzerinde durulan toplam sahip olma bedelinin azaltılması olmuş. Yenilikler çok sıkı olan kalite standartlarına gore geliştirilerek testlerden geçirilmiş.







Yarı römork KASA S.KO

Bu yılki IAA fuarında Schmitz Cargobull S.KO COOL yarı römork'unun kapalı kasasını yenilenmiş bir şekilde sunacak.

Daha da geliştirilmiş olan soğutuculu kapalı kasa, yeni kasa soğutma ünitesi S.CU ve Telematik ile birlikte nakliye şirketleri frigorifik taşımalar için optimize edilmiş olan komple bir paket elde edebilecekler.

Optik olarak bakıldığında yeni kuşak bir S.KO COOL ürününün başlangıcının yapıldığı görülüyor. Bu ürün için yeni geliştirmeler yapıldı, her şey yeniden düzenlendi ve dış görünüşünün dikkat çekici olması düşünüldü. Kasanın ön kısmı komple yeniden tasarlandı.

Kasanın ön tarafındaki korumalı alın paneli biraz daha yukarı doğru tasarlanmış ve bu şekilde çekicilere bağlandığında kasanın hasar görmesi azaltılmak istenmiş. Ayrıca alın duvar panelinde birçok detay optimizasyonu yapılarak yalıtım kabiliyeti arttırılmış. Yeni yan korumalarında yapılan yenilikler ile birlikte yeni bir model serisi olduğu anlaşılıyor.



Yeni soğutma ünitesi S.CU

Şirket yeni soğutma ünitesini daha da geliştirmiş ve modern bir Common-Rail dizel motoru ile donatmış. Aynı kalan soğutma kapasitesi ve çok daha fazla düzgün çalışan ısı yönetimi ile bu yeni soğutma makinesi serisi bir öncekilere göre %10 daha az yakıt tüketiyor.

Tüm şirket soğutma üniteleri Stage V adı verilen emisyon standartını yerine getiriyor. Bu yeni standart 2019 yılının ocak ayında Avrupa da yürürlüğe giriyor. Yeni soğutma makinesinin optimum bağlantı noktaları ve yeni hava sirkülasyonu ile kasa içerisinde çok daha homojen bir ısı dağılımı elde ediliyor.

Yeni soğutma makinesinin gösterge paneli yeniden tasarlanmış ve çok daha iyi bir kullanım şekli ve büyük-okunur rakamlar bulunuyor. Gösterge paneline seçenek olarak soğutucu makinenin tüm fonksiyonları ve Telematik cep telefonu üzerinden de kontrol edilebiliyor.







Perdeli Yarı römork S.CS

Brandalı yarı römork S.C.S, power curtain adı verilen hızlı çalışma fonksiyonuna sahip. Bu sayede artan nakliye ihtiyaçları ve eksiksiz zaman yönetimine destek olunuyor.

Aramit kemerler ve brandaların içine entegre edilmiş olan çelik teller ile birlikte destek payandaları olmadan da DIN EN 12642 standartına göre gerekli olan üstyapı sağlamlığı elde ediliyor.

Bunun avantajı ise daha hızlı yükleme ve boşaltmaya imkan vermesi. Bu sayede nakliye emniyeti için daha fazla vakit harcamak gerekmiyor. Bu sayede sürücü yolunu daha çabuk bitiriyor ve nakliye sürecini daha fazla optimize edebiliyor. Power Curtain adı verilen özellik ise hırsızlığa karşı daha fazla bir koruma sağlıyor.



Perdeli yarı römork S.CS MEGA 300 kg daha hafif

Yeni şasi sayesinde bu perdeli yarı römorkun ağırlık optimizasyonu yapılmış ve aynı şekilde dayanıklılık ve kaliteye sahip olarak emsalinden 300 kilogram daha hafif. Bu sayede araç temel versiyonunda nakliyecilerin çok işine yarayacak, 6.290 kilogramlık daha hafif bir ürün haline dönüşmüş bulunuyor.

Sattelcurtainsider S.CS UNIVERSAL ise 6 tondan biraz daha hafif

Perdeli yarı römork S.CS UNIVERSAL modeli ise bir öncekine göre daha hafifletilmiş bir halde artık sunuluyor. Perdeli kasa her işe uygun bu ürün altı tonun altında bir ağırlığa sahip. Tabiî ki ürün DIN EN 12642 Code XL sertifikasına sahip ve yeni zemin altı koruma panelleri bulunuyor.



M.CS ve merkezi dingilli perdeli Z.CS 500 kg daha hafif

Schmitz Cargobull hacimli araçlarını da bir kuşak değişikliğinden geçirerek yenilemiş bulunuyor. M.CS ve merkezi dingilli perdeli Z.CS şimdi yeni olarak MEGA versiyonun da sunuluyor.

Aynı zamanda ağırlığı ise 500 kilogram daha az. Hafifletilmiş hacimli yarı römork ve römork katarı MEGA versiyonun da şimdi optimum ve esnek nakliye çözümleri için daha fazla faydalı yük taşıyabilme imkanı sunuyor.



Damper S.KI

Asfalt için kullanılan S.KI ise çelik damper kasalı ve alüminyum damper kasalı olarak ayrı ayrı sunuluyor. Asfalt taşımak için daha da geliştirilmiş olan çelik damperli ürün ise geliştirilmiş bir ısı yalıtımına sahip.

Faydalı yük kaybını mümkün olduğunca az tutabilmek için çelik damperin ısı yalıtımı 2018 yılının başında bir daha optimize edilmiş. İnovatif yalıtım materyali düşük bir ağırlık fazlalığına sahip ve bu da 310 kilogramdan başlıyor.

Çelik kasa damper ile birlikte alüminyum kasa damper de tam bir yalıtım ile sunuluyor. Bu ağırlıktan tasarruf etmiş olan nakliye çözümü istenen yalıtım değerlerini verdiği gibi aynı zamanda 5.1 tonluk kendi ağırlığı ile yüksek oranda faydalı yük taşınabilmesini de sağlıyor.

Kasanın dış ölçüleri yalıtımdan dolayı değişmiyor. Bu sayede damperin ağırlık merkezi yola yakın kalmaya devam ediyor. Eğer istenirse opsiyonel olarak damper küvetini kapatmak için çeşitli çözümler sunuluyor.







Alüminyum Damper S.KI

S.KI VOLUME AK damperi aynı damper hacminde ama 160 mm. daha alçak bir yükleme yüksekliği sağlıyor. Damperin kendi ağırlığı ise 150 kilograma kadar daha hafif oluyor. Eylül 2018 tarihinden itibaren araç Schmitz Cargobull aks’ı ile alınabilecek.



Hafif ticari araçları için üstyapı

Schmitz Cargobull V.KO Van Body

IAA ticari araçlar fuarı 2018 de Schmitz Cargobull hafif ticari araçların üstyapı çözümlerini de sergileyecek. Şehir içi dağıtım lojistiğinde kullanılan hafif ticarilerin önemi herkes tarafından kabul görüyor. Hafif ticari araçların üst yapıları için şirketin çözümleri çok geniş kapsamlı olarak sunuluyor.

Her türlü yük için bir üst yapı çözümü mutlaka bulunuyor ve zaten talep görüyor. Bu branş da Schmitz Cargobull Van gövdeleri ile Avrupa çapında aynı zamanda OEM’lerin de iş ortağı olarak çalışıyor. Hızlı, şeffaf ulaşılabilirlik ile modüler kapalı kasa üstyapı panelleri on dört gün içerisinde fabrikadan teslim ediliyor.



V.KO Dry kasa kiti

V.KO Dry kasa kiti yeni geliştirilmiş olan GFK sandviç panellerinden oluşuyor. Bu sandviç panellerinin hafif ticari araçlara montaj için hazır hale getirilmesi için üretilmesi ve hazırlanması Berlin fabrikasında gerçekleştiriliyor. PU adı verilen köpük çekirdeğine sahip olan bu paneller hafif, dayanıklı ve yalnızca 20 mm.’lik bir et kalınlığına sahip.

Standart versiyonda V.KO Dry panelleri ışık geçirgenliği olan tavan ve iki kanatlı arka kapıdan oluşuyor. Bir fonksiyon ve kullanım sağlamlığı olan el tutamağı ise arka panelde tamponda entegre olarak yer alıyor. Opsiyonel olarak arka panel modülüne bir merdiven entegre edilebiliyor.

Duvar panelleri ve kaliteli alüminyum kenar profilleri farklı beyaz renk tonlarında seçmek üzere sunuluyor. Ön ve arkada pozisyon ışıkları ve ayrıca üçüncü fren ışığı korumalı olarak profile entegre bir şekilde sunuluyor. Komple tüm elektrikli kablolama ise fabrikadan hazır hale getiriliyor. Temel panel kitinde kasa içindeki yükleme bölümünde bir LED ışıklandırma var ve hareket sensörüne sahip.



V.KO Dry kasa kiti, komple kit olarak montaj için araç imalatçısına ve OEM’lere teslim ediliyor. Duvar panelleri önceden montaja hazır oluyor ve tüm bileşenler ile profiller de montaja hazır bir halde teslim ediliyor. Akıllı modül birleştirme tekniği ile kapalı kasanın oluşturulması kolay ve hızlı gerçekleşiyor.



Özel bir endüstri yapıştırıcısı parça modülleri birleştirmede çok kuvvetli bir parça birleşimi sağlıyor. Fabrikada uzun taşıyıcılar ile ön montajı yapılmış olan konsollar ise istenen araç şasisi için önceden hazırlanmış oluyor. DIN EN 12642 standardına göre sertifikalı bir üst yapı sağlamlığı bulunuyor. Kullanım süresi sağlamlık testi, klima-ısı testi de kapalı kasa panel kitinin dayanıklılığını zaten ibraz ediyor.











Can Fatih Alptekin



